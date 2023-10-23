الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مبادرة أشبال مصر وكيف نتعافى من مشاهد العنف في "الستات ما يعرفوش يكدبوا".. اليوم

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" اليوم الإثنين، الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية للحديث عن مبادرة مخصصة لأشبال مصر الرقمية وآلية اختيار الفائزين بالمنحة الطلابية وذلك بعد غلق باب التسجيل في المبادرة، والتي تصنف باعتبارها أكبر مبادرة في مجال تكنولوجيا المعلومات للطلاب من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي مقدمة كمنحة مجانية كاملة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كيف تؤثر مشاهد العنف في نفوس أطفالنا؟

برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا،  تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وايمان عز الدين وهبه الأباصيري ومها الصغير، يذاع يوميًا على قناة "CBC" في الثالثة عصرًا، ويستضيف كذلك الدكتورة منة بدوي أخصائية الصحة النفسية للحديث عن كيف تؤثر مشاهد العنف في نفوس أطفالنا وأفضل الطرق لمواجهة الآثار النفسية الناتجة عن متابعة الأحداث ..وماهي ابرز الامراض النفسية المحتملة في نفوس الأطفال الذين يمرون بهذه التجربة.

برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا؟

يقدم البرنامج يوميًا فقرات متنوعة تهدف الى تسليط الضوء على اهم الاخبار الخدمية والاجتماعية التي تهم الاسرة والمرأة والطفل، كما يسلط الضوء عبر تقارير تلفزيونية خاصة على النماذج الناجحة والإيجابية التي تقدم تجارب مميزة ومختلفة.

الستات ما يعرفوش يكدبوا برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا مبادرة أشبال مصر أطفالنا الإعلامية منى عبد الغني

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