الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكاردينال بو يترأس القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان

كنيسة
كنيسة

ترأس الكاردينال تشارلز بو رئيس أساقفة يانغون بميانمار ورئيس اتحاد المجالس الأسقفية الآسيوية، القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، يأتي ذلك مفتتحًا الأسبوع الثالث والأخير من أعمال سينودس الأساقفة، الجارية في قاعة البابا بولس السادس بالفاتيكان حتى الأحد الموافق التاسع والعشرين من الجاري.

 وألقى عظة استهلها متوقفا عند قراءة اليوم من الكتاب المقدس التي تحدثنا عن آدم وحواء وكيف قررا التخلي عن الرخاء والنعمة واختارا دربًا يلفها الظلام. وقال إنه منذ ذلك الزمن، بدأت الإنسانية تبحث عن معنى لها، ويأتي سفر الخروج ليحدثنا عن مسيرة بني إسرائيل، يرافقهم فيها الله الذي ظهر كمحرر لهذا الشعب المضطهد، ومنذ ذلك الحين بدأ السر الفصحي الذي يؤكد لنا أن الله لا يتخلى عن شعبه أبدا.

الإيمان ينير مسيرتنا

وتابع الكاردينال بو عظته، مؤكدا أن الإيمان ينير مسيرتنا من خلال المراحل الأكثر عتمة واضطرابًا في حياتنا، ويسمح لنا برؤية نعمة الله التي تلوج في الظلمات، كما فعل إبراهيم، إن الكنيسة مدعوة لأن تكون بارة، وتجسد مسيرة سينودسية من الإيمان، كلها ثقة بأن الله لا يخيّب الظن أبدا، وعلى الرغم من الشكوك والمخاوف التي يمكن أن ترافقنا في هذه المسيرة الطويلة يمكننا أن نستلهم من شخصيات كموسى، الذي اختاره الله ليكون محررًا ونموذجًا لنا جميعا.  

وأكد أن هذه المسيرة السينودسية هي مسيرة ما بين الأجيال أيضا، وقد أطلقتها الكنيسة مفتتحةً مسيرة من الرجاء للبشرية كلها، حتى في خضم الاضطرابات العالمية، كما تُظهر الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.

وأضاف، اليوم يتحدث عن الجشع الذي يسكن في قلب الإنسان، ويقود إلى الأنانية، كما أن الخطية الأصلية هي ركيزة الكثير من المعاناة والآلام والصراعات البشرية، وشدد على أن الله يملك مخططًا لكل واحد منا ولكنيستنا أيضا، ولا بد أن تتلاءم مساراتنا ومشاريعنا مع مشيئته. 

 الجشع البشري سبب جراحات عميقة لكوكب الأرض

ولفت إلى مثل الرجل الغني في الإنجيل الذي جمع لنفسه الخيرات الكثيرة، هو في الواقع صورة رمزية لعالم اليوم حيث الحروب وصناعات الأسلحة تولد أرباحًا كبيرة على حساب آلام الملايين من الأشخاص، كما أن الجشع البشري سبب جراحات عميقة لكوكب الأرض، وحرم ملايين الأشخاص من كرامتهم، وهذه مسألة سلط البابا فرنسيس الضوء عليها في وثاق عدة تطالب بتحقيق مصالحة ثلاثية من أجل إنقاذ البشرية والكوكب: مصالحة مع الله، مصالحة مع الطبيعة والمصالحة فيما بيننا.

في سياق حديثه عن المسيرة السينودسية، قال الكاردينال بو إنها تتعلق بشفاء العالم ومصالحته في إطار العدالة والسلام، معتبرا أن الطريقة الوحيدة الكفيلة بإنقاذ البشرية وخلق عالم يرتكز إلى الرجاء والسلام والعدالة هي السينودسية الجامعة بين كل الأشخاص، موضحا إن آباء السينودس يصبون اهتمامًا كبيرًا على الإرث الذي سيتركونه للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنها تواجه مخاطر كبيرة مرتبطة بارتفاع حرارة الأرض، وهي مشكلة أثرت على مورد رزق ملايين الأشخاص حول العالم.

 

رئيس أساقفة يانغون ب الكاردينال تشارلز بو القديس بطرس بالفاتيكان القداس الإلهي في بازيليك الكاردينال تشارلز

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