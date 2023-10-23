عالم من جامعة سوهاج يترأس فريقا عالميا لتحليل طرق علاج السلس البولي

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأن الدكتور فوزي فتحي فراج، الأستاذ المساعد بجراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري بالجامعة وعضو المكتب العلمي للجمعية الأوروبية للمسالك البولية، ترأس فريقا طبيا عالميا لتحليل طرق وكيفية علاج السلس البولي، حيث يعد هذا المرض من الأمراض المستعصية والمنتشرة التي تصيب حوالي ١٨٪؜ من سكان العالم.

وأضاف النعماني، أن إجراء البحث استغرق من الوقت ٣ سنوات ونصف تحت رعاية المكتب العلمي للجمعية الأوروبية للمسالك البولية، وشارك به علماء من جامعات بريطانية وفرنسية واسبانية ونرويجية وهولندية ويونانية، وتم نشره في المجلة الاوروبية للمسالك البولية European Urology وهي تعد أرقى المجلات الجراحية التخصصية وأعلاها علي الإطلاق في معامل التأثير على مستوى العالم.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عن فخره واعتزازه بأبناء الجامعة وبما يقدموه من أبحاث علمية تخدم المنظومة البحثية، ويؤكد مكانه الجامعة التنافسية المتميزة على المستوى الدولي والعالمي، مؤكدًا ان الجامعة تذخر بكوكبة متميزة من العلماء في كافة التخصصات العلمية.

البحث يركز على التدقيق في سبل العلاج الحالية لمرضى فرط نشاط المثانة

ومن جهته، أوضح الدكتور فوزي فتحي فرج، أن البحث يركز على التدقيق في سبل العلاج الحالية لمرضى فرط نشاط المثانة والسلس البولي وإعادة التحليل التجميعي لنتائج أكثر من ٦ آلاف بحث ووثيقة في هذا المجال، حيث توصل العمل لنتائج وتوصيات من شأنها أن تصنع تحولًا نوعيًا في كيفية علاج ومتابعه المرضى.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور فوزي فتحي فرج حصل على الدكتوراة من جامعة رادباود بهولندا وحائز على جائزة الدولة للعلوم الطبية من جمهورية مصر العربية، وجائزه أفضل عالم شاب في الجمعية الأوروبية للمسالك البولية ٢٠١٢، وجائزة أفضل بحث عالمي لديناميكية التبول من الجمعيه الأمريكية للمسالك البولية ٢٠١٦، وهو عضو في المكتب العلمي للجمعية الاوروبية للمسالك البولية لأكثر من ١٠ سنوات، ورئيس المكتب العلمي والبحثي للجمعية العربية للمسالك البوليه لقرابة ٥ أعوام، وله إنتاج علمي كبير مابين ٧٠ ورقه بحثية تم نشرها في عدد من المجلات العلمية، ومحكم للمؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للمسالك البولية.