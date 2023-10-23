الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السبت.. استكمال محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ

جريدة الدستور

تستكمل محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، السبت المقبل نظر القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ، والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم، والموجهة لهم تهم متعددة، منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أشرف حسن.

 تأجيل الجلسة بناء على طلب الدفاع

وأجلت المحكمة الجلسة بناء على طلب الدفاع لمواجهة المتهمين بالأحراز، وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وللاستماع لمرافعة النيابة العامة، وذلك كطلب الدفاع، حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الأحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة، وهو ما استجابت له المحكمة.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلساتها السابقة لشهادة مجري التحريات في الواقعة، كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة إليه، بعد تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من المحكمة بشأنه، وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين للجلسة المقبلة.

تفاصيل القضية

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات، تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم؛ للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات، وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

 أبرز التهم في القضية 

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة".

كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

 وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة بجلسة اليوم وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه.

جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وادى النطرون المستشار سامح عبد الحكم

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