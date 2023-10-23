الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مستشفى القدس".. تفاعل واسع بصور ومشاهد مؤلمة بعد قصف محيطه (صور)

غزة
غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مؤلمة لمستشفى القدس في قطاع غزة، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي محيطه خلال الساعات الماضية، تحت هاشتاج "مستشفى القدس"، دعما لأهل القطاع.

وتعرض محيط مستشفى القدس، الذي يضم المئات من الجرحى والمرضى، فضلا عن إيواء 12 ألف نازح، لقصف إسرائيلي بعد تلقيه 3 إنذارات بالإخلاء خلال أقل من ساعة، ويضم مجمع الشفاء الطبي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية.

وتزامنًا مع تفاعل رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق "إكس"- تويتر سابقًا- مع قصف محيط المستشفى وتداول صور مؤلمة له بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي، يرصد "الدستور" في هذا التقرير تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق إنذارات بالإخلاء، وإليكم التفاصيل بالصور على النحو التالي.

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عاجل.. لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى محيط مستشفى القدس (فيديو)

السوشيال ميديا تتفاعل مع قصف محيط مستشفى القدس 

دشن رواد منصة "إكس" هاشتاج "مستشفى القدس" لعرض الحالة الصعبة التي يعيشها أهل غزة عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه.

وفي وقت سابق، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن القصف الإسرائيلي على غزة وشمال القطاع متواصل منذ ساعتين دون توقف.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 4651 قتيلا و14245 مصابا.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، عبر فيسبوك، إن من بين القتلى 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا، موضحا أن "40% هم من الأطفال و70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".

السوشيال يتفاعل بهاشتاج مستشفى القدس ومشاهد مؤلمة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي (صور)
السوشيال يتفاعل بهاشتاج مستشفى القدس
السوشيال يتفاعل بهاشتاج مستشفى القدس
مشاهد مؤلمة لمستشفى القدس بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا قائلًا: "صمود أهل غزة لا مثيل له".

السوشيال يتفاعل بهاشتاج مستشفى القدس

وعلق آخر مستخدما هاشتاج "مستشفى القدس": "اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة، ‏اللهم اربط على قلوبهم وآمن روعاتهم، اللهم الطف بهم وخفف عنهم، وارحم موتاهم واشف جرحاهم.. ‏حسبي الله ونعم الوكيل".

السوشيال يتفاعل بهاشتاج مستشفى القدس
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عاجل.. لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى محيط مستشفى القدس (فيديو)

بالصور طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر

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