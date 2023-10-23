الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. التلفزيون الفلسطينى: إسرائيل تقصف محيط مستشفى القدس فى غزة

قصف غزة
قصف غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن الجيش الإسرائيلي قصف محيط مستشفى القدس في قطاع غزة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني طالبت من المجتمع الدولي التدخل لمنع الطيران الإسرائيلي من قصف مستشفى القدس.

وجاء في بيان الجمعية على "فيسبوك": "تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل تهديدًا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى".

وأشار البيان إلى وجود أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين.

وأضاف: "نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة، كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

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