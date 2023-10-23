ديلي إكسبريس: إريك داير سيلحق بهاري كين في بايرن ميونخ يناير المقبل

اقترب نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي، من بيع أحد لاعبيه لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني.

وانضم هاري كين لصفوف فريق بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من توتنهام هوتسبير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي إكسبريس الانجليزية، فإن توتنهام قد يبيع لاعب آخر من صفوفه لنادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت الصحيفة أن إريك داير قد يلحق بهاري كين، خاصة في ظل رغبة توماس توخيل، المدير الفني للفريق البافاري، في تدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة من الموسم.

ولم يشارك داير في أي مباراة بقميص السبيرز منذ بداية الموسم الجاري.

وارتبط اسم داير بالرحيل عن صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه قرر البقاء ضمن صفوف الفريق والقتال على مركزه في التشكيل بعدما دخل في العام الأخير من عقده مع النادي اللندني.

وبدأ داير مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي سبورتنج لشبونة تحت 15 عامًا، وانتقل لفريق تحت 17 عامًا في صيف عام 2009 ثم انتقل لفريق تحت 19 عامًا في الصيف التالي وأعير في يناير 2011 لنادي إيفرتون تحت 18 عامًا لمدة عام ونصف قبل أن يعود لسبورتنج لشبونة تحت 19 عامًا في صيف 2012، ثم صعد للفريق الأول ولعب له موسمين قبل أن ينتقل لنادي توتنهام هوتسبير في صيف 2014.

ولعب إريك ادير 360 مباراة بقميص فريق توتنهام هوتسبير وسجل 13 هدفًا وصنع 12 لزملائه، من أصل 422 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل خلالها 16 هدفًا وصنع 17.

ومثل إريك داير المنتخب الانجليزي في مختلف مراحله العمرية وصعد للمنتخب الأول في نوفمبر 2015 ومنذ ذلك الحين شارك في 49 مباراة مع المنتخب الانجليزي الأول وسجل 3 أهداف.