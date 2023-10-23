برلمانى يطالب بإعادة النظر فى تسعير الغاز الموجه لمصانع السماد

طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة النظر في تسعير الغاز الموجه من الحكومة لمصانع السماد، لافتًا إلى أن سعر الغاز يؤثر على تكلفة الإنتاج التي يتأثر بها الفلاح والمستهلك النهائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

واقترح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد القناوي، تسعير الغاز الطبيعي أقل من السوق العالمية من أجل تحقيق التنافسية، وفي الوقت نفسه أعلى من السعر الحالي، مقترحًا توجيه الفرق لتقديم دعم مباشر للفلاح من الجمعيات الزراعية، وقال: "مع تعديل الدعم ليكون مادي وإعادة النظر في توجيه الدعم ليصل للفلاحين".

ضرورة دخول البحث العلمى مع الإرشاد الزراعى فى هذا المجال

من جهتها، طالبت رندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إلى التوسع في الأسمدة الحيوية، وقالت "محتاجين تحويل المخلفات الزراعية والحيوية إلى سماد يحتوي على الكثير من العناصر وينفع في الحيازات الأقل من 25 فدانا، ولو ركزنا عليها نقدر نوفر الأسمدة للحيازات الكبيرة".

وشددت على ضرورة دخول البحث العلمي مع الإرشاد الزراعي في هذا المجال، لافتة إلى أنه مع عام 2026 يبدأ تراجع الإنتاج للحد من الانبعاثات الكربونية.

وكان تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، قد أوصى بتوفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.

ودعا التقرير الذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، أمس، إلى وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقًا لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة.