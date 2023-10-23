الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة: وفد "التخطيط" يزور دمياط.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

الظهيرة
الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية ما بين أخبار سياسية واقتصادية وفنية وغيرها، ويستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار الظهيرة.

وفد وزارة التخطيط يزور محافظة دمياط لمتابعة تتفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة د.هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، بزيارة محافظة دمياط لمتابعة خطط المحافظات ومتابعة عدد من المشروعات.

وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على عملية المتابعة، حيث لا يقتصر الأمر على وضع الخطط فقط بل مع ضرورة متابعتها للوقوف على الموقف التنفيذي لكل محافظة تجاه الخطة الاستثمارية وتحقيق المشروعات المدرجة بها، مع حرص الوزارة على المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطن.

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مساعد أول وزير التموين: إنشاء أول مراكز الغذاء الخضراء على مستوى الجمهورية بالإسماعيلية على مساحة 100 فدان

أكد  الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مراكز الغذاء الخضراء تهدف الى تعزيز سلسلة القيمة المضافة للسلع والمنتجات والحد من الخسائر " الكمية والنوعية " للمنتجات الغذائية مما يؤدي الى زيادة توافر المنتجات على مدار العام وبالتالي تحسين وضبط الأسعار من خلال زيادة اتاحة المنتجات وإرساء مبادئ المنافسة والشفافية في التداول من خلال هذه المراكز، وأنه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمشاركة مع القطاع الخاص تقرر إنشاء المركز الأول على مستوى الجمهورية في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان.

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القباج: مخطط لتدريب 3000 من القادرين على العمل بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن تنفيذ تدخلات مشروع "طفرة" للتدريب المهني بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، ويبدأ تنفيذ البرنامج في ست مناطق مطورة بديلة للعشوائيات، وذلك في إطار تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير حزمة متنوعة من أنشطة التمكين الاقتصادي لتوفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق.

 

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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت الوكالة الرسمية الفلسطينية، أن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

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وفد وزارة التخطيط يزور محافظة دمياط أخبار الظهيرة أهم الأخبار أهم أخبار اخر الاخبار

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