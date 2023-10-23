سفير فلسطين بالقاهرة: الاحتلال دمر 40% من مبانى غزة ومنشآت البنية التحتية

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إنه من المهم جدا مبادرة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والبترولية إلى قطاع غزة، وكما يقولون بداية الغيث قطرة، وتابع: نحن بدأنا إدخال المساعدات، بجهود مصرية وعربية، ويجب استكمال هذه المساعدات بشكل أكبر، خاصة أن قطاع غزة الآن يمر بكارثة إنسانية كبيرة.

نصف سكان قطاع غزة الآن خارج بيوتهم

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن نصف سكان قطاع غزة الآن خارج بيوتهم لفقدانهم منازلهم، وأيضا تم تدمير أكثر من 40% من مباني قطاع غزة ومنشآت البنية التحتية والمرافق الخدمية.

وأكد السفير دياب اللوح أن قطاع غزة الآن في أمسّ الحاجة إلى إعادة دورة الحياة الطبيعية له بعد قطع الكهرباء والمياه وقصف المعابر وتعطيلها، ونفاد الوقود والمواد الغذائية، لذلك دخول المساعدات الإنسانية في هذا الوقت مهم جدا باستمراريتها ومضاعفتها، لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للمساعدات في قطاع غزة.