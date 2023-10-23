الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"الـتعليم": الاختبارات الشهرية فى مستوى الطالب المتوسط ومن مقرر أكتوبر

التربية والتعليم
التربية والتعليم

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الامتحانات الشهرية تنطلق في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، على أن تكون في مستوى الطالب المتوسط، وجميعها من المقرر الذي درسه الطالب في شهر أكتوبر.

وأكدت المصادر، لـ"الدستور"، أن امتحانات الشهر لن تكون موحدة على المديريات، وستعمل المدارس خلال الأيام المقبلة على إعلان جداول الامتحانات الشهرية في أماكن ظاهرة، لإعلام الطلاب بالمواعيد، متوقعة أن تبدأ الاختبارات ببعض المدارس 29 أكتوبر، فيما يبدأ الباقي 30 أكتوبر.

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مجلس الوزراء ينفي إلغاء الامتحانات الشهرية

ونفى مجلس الوزراء ما تم تداوله حول شائعات إلغاء الامتحانات الشهرية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023 /2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023 /2024، كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير، موضحة أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، والذي يستهدف قياس نواتج التعلم في مناهج الفصل الدراسي كاملة، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

أ امتحانات نصف العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر امتحانات شهرية إجراء امتحانات النقل التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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