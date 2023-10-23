وكيل تعليم مطروح يؤكد على دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بتكريم الطلاب المتميزين الذين حققوا مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية في المسابقات المركزية بنشاط التربية المسرحية وذلك في ديوان عام المديرية بحضور سلوى لطفي موجه عام التربية المسرحية وسامح الواعي الموجه الأول.

_ المدارس المتميزة

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن شكره وتقديره لتوجيه عام التربية المسرحية ومدراء المدارس المتميزة والتي حصلت على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية بالمسابقات المركزية مهنئًا الطلاب المتفوقين مسرحيا بما حققوه من تميز بالنشاط الفني علي مستوي المحافظة وعلي المستوي الجمهوري.

_ دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب

وثمن وكيل تعليم مطروح الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تعتبر عنصر رئيسي بالعملية التعليمية مؤكدا على دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع الإدارات التعليمية في إبراز أنشطتها التربوية وتنافسها الشريف نحو تقديم أفضل ما لديها من أنشطة.

_ طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني

وفى سياق آخر كان قد شارك عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة مطروح، طلاب مدرسة الروضة الابتدائية الخاصة في طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني، مستمعًا لفقرات برنامج الإذاعة المدرسية، وبرع الطلاب في تقديمها لغويًا وإذاعيًا.

- القوات المسلحة درع الوطن الحامي

وألقى وكيل تعليم مطروح كلمة هنأ فيها طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا التوفيق وتحقيق النجاح الباهر، مؤكدًا للطلاب أن توافر الإرادة يحقق المعجزات، مشيرًا إلى أن انتصار أكتوبر معجزة عسكرية بكل المقاييس الحربية تحققت بالإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة، موضحًا أن تلك الملحمة الوطنية العسكرية أعادت العزة والكرامة للشعب المصري، وأثبتت أن القوات المسلحة درع الوطن الحامي والسيف البتار ضد أي معتدٍ أثيم.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح