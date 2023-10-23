الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يؤكد على دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بتكريم الطلاب المتميزين الذين حققوا مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية في المسابقات المركزية بنشاط التربية المسرحية وذلك في ديوان عام المديرية بحضور سلوى لطفي موجه عام التربية المسرحية وسامح الواعي الموجه الأول.

_ المدارس المتميزة

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن شكره وتقديره لتوجيه عام التربية المسرحية ومدراء المدارس المتميزة والتي حصلت على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية  بالمسابقات المركزية مهنئًا الطلاب المتفوقين مسرحيا بما حققوه من تميز بالنشاط الفني علي مستوي المحافظة وعلي المستوي الجمهوري.

_ دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب

وثمن وكيل تعليم مطروح الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تعتبر عنصر رئيسي بالعملية التعليمية مؤكدا على دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع الإدارات التعليمية في إبراز أنشطتها التربوية وتنافسها الشريف نحو تقديم أفضل ما لديها من أنشطة.

_ طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني

وفى سياق آخر كان قد شارك عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة مطروح، طلاب مدرسة الروضة الابتدائية الخاصة في طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني، مستمعًا لفقرات برنامج الإذاعة المدرسية، وبرع الطلاب في تقديمها لغويًا وإذاعيًا.

- القوات المسلحة درع الوطن الحامي

وألقى وكيل تعليم مطروح كلمة هنأ فيها طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا التوفيق وتحقيق النجاح الباهر، مؤكدًا للطلاب أن توافر الإرادة يحقق المعجزات، مشيرًا إلى أن انتصار أكتوبر معجزة عسكرية بكل المقاييس الحربية تحققت بالإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة، موضحًا أن تلك الملحمة الوطنية العسكرية أعادت العزة والكرامة للشعب المصري، وأثبتت أن القوات المسلحة درع الوطن الحامي والسيف البتار ضد أي معتدٍ أثيم.

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
مطروح تعليم مطروح الطلاب المتميزين المسابقات المركزية التربية المسرحية

مواد متعلقة

وكيل تعليم مطروح يتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الروضة

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23-10-2023 والقنوات الناقلة

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ4741 شهيدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات