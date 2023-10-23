عقب الفوز على إنيمبا.. مدافع الوداد: لم نحقق التأهل حتى الآن وأمامنا 90 دقيقة أخرى

عبر يحيى عطية الله، مدافع الوداد البيضاوي المغربي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على إنيمبا النيجيري، مشيرًا إلى أن الفريق لم يحسم تأهله حتي الآن إلى الدور نصف النهائي.

وكان الوداد، قد انتزع فوزًا ثمينًا من مضيفه إنيمبا النيجيري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب (جودسويل أكبابيو الدولي) بمدينة أيو، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

ووصف يحيى عطية الله، انتصار فريقه على إنيمبا بالمعنوي، مشيرا إلى أهمية التركيز في لقاء الإياب من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

وقال عطية الله، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:: "الحمد لله استطعنا تحقيق نتيجة إيجابية في قلب نيجيريا، لقد استعدينا جيدا لهذه المباراة، خاصة وأن الطقس يكون صعبا هنا".

وأضاف: "لاعبو المنافس كانوا متحفزين جد، لكن بتطبيقنا لخطة المدرب، علمنا كيف نمتص حماس الخصم، وهذا هو الشيء الذي سهل علينا الأمور خلال مجريات المباراة".

واختتم عطية الله تصريحاته: "لازلنا لم نحقق شيئا، وهذا الانتصار يعد معنويا فقط، لازالت تنتظرنا تسعين دقيقة، علينا أن نركز فيها وأن نعمل جاهدين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تمنحنا التأهل إلى نصف النهائي".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان، إيابًا، يوم الأربعاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي الوداد مع إنيمبا في الدور نصف النهائي، مع الفائز من مباراتي مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي.