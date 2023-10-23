الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقب الفوز على إنيمبا.. مدافع الوداد: لم نحقق التأهل حتى الآن وأمامنا 90 دقيقة أخرى

الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي

عبر يحيى عطية الله، مدافع الوداد البيضاوي المغربي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على إنيمبا النيجيري، مشيرًا إلى أن الفريق لم يحسم تأهله حتي الآن إلى الدور نصف النهائي.

وكان الوداد، قد انتزع فوزًا ثمينًا من مضيفه إنيمبا النيجيري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب (جودسويل أكبابيو الدولي) بمدينة أيو، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

ووصف يحيى عطية الله، انتصار فريقه على إنيمبا بالمعنوي، مشيرا إلى أهمية التركيز في لقاء الإياب من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

وقال عطية الله، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:: "الحمد لله استطعنا تحقيق نتيجة إيجابية في قلب نيجيريا، لقد استعدينا جيدا لهذه المباراة، خاصة وأن الطقس يكون صعبا هنا".

وأضاف: "لاعبو المنافس كانوا متحفزين جد، لكن بتطبيقنا لخطة المدرب، علمنا كيف نمتص حماس الخصم، وهذا هو الشيء الذي سهل علينا الأمور خلال مجريات المباراة".

واختتم عطية الله تصريحاته: "لازلنا لم نحقق شيئا، وهذا الانتصار يعد معنويا فقط، لازالت تنتظرنا تسعين دقيقة، علينا أن نركز فيها وأن نعمل جاهدين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تمنحنا التأهل إلى نصف النهائي".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان، إيابًا، يوم الأربعاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي الوداد مع إنيمبا في الدور نصف النهائي، مع الفائز من مباراتي مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي.

يحيى عطية الله الوداد البيضاوي المغربي إنيمبا النيجيري الدوري الإفريقي لكرة القدم مازيمبي الترجي

مواد متعلقة

الوداد يُسقط إنييمبا فى عقر داره ويضع قدمًا فى المربع الذهبى بالدورى الإفريقى

مازيمبي يتغلب على الترجي بهدف نظيف في الدوري الإفريقي

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

ماذا حدث في شقة الهرم؟.. القصة الكاملة لقتل أجنبية على يد طليقة زوجها وطفلته

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

أسرة من الفيوم تتبرع بـ12 طن ملابس وبطاطين لأهل غزة

الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات الإنسانية عبرت إلى غزة بفضل الجهود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات