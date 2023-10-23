فحص 1866 طالبا بمدارس البحر الأحمر ضمن "100 يوم صحة"

قال الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إنه ضمن أعمال مبادرة "100 يوم صحة"، تم الدفع بالفرق الطبية مدربة على أعلى مستوى لفحص ما يقرب من 1866 طالبا وطالبة بمدارس المحافظة حتى الآن، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأضاف العربي، في بيان له، أنه تم إجراء التوعية اللازمة لهم بذلك الشأن لرفع الوعي الصحي لديهم عن كيفية الوقاية من الامراض المختلفة، والتأكيد على نمط الحياة السليم.

وأكد العربي فحص الطلاب بمدارس التضامن للتعليم الأساسى بالغردقة ومدرسة الحراجية بغارب، ومدرسة عمار بن ياسر بسفاجا، ومدرسة أبوبكر الصديق بالقصير، ومدرسة ال برهان تعليم أساسى بمرسى علم، ومدرسة عدلى منصور بالشلاتين، ومدرسة أحمد زويل الابتدائية بحلايب، ومدرسة السلام بنين بالغردقة، ومدرسة الأمل الابتدائية بالغردقة، ومدرسة السلام بنات بالغردقة.

ولفت إلى أنه تم إدخال البيانات الخاصة بهم على النظام الخاص بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه جاري بدء التحويل للطلاب الذين تم اكتشاف إصابتهم بأي مرض، مؤكدًا أن المبادرة تشمل علي فحص شامل لطلبة المرحلة الابتدائية يشمل فحص الوزن والطول-الكشف المبكر عن أمراض القلب الروماتيزمية، قوه الإبصار -سوء التغذية -التقزم -الأنيميا، بالتعاون مع التأمين الصحى والتربية والتعليم.

قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ أعمالها بقرى مرسى علم جنوب البحر الأحمر

في سياق آخر، انطلقت اليوم الإثنين، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياه كريمة للكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا على أهالى القرى المختلفة بمدينةمرسي علم جنوب البحر الاحمر؛ فى عدة تخصصات مختلفة، والتى تبدأ بقرى حماطه والشيخ الشاذلى وتقضى فيها يومين اليوم وغداالثلاثاء.

ومن المقرر أن تستقبل القوافل العلاجية أعمالها بعد إجراء الكشف الطبى بقرى مرسى علم، أن تتوجه إلى وسط المدينة بمركز صحة الأسرة،وتستغرق فيه يومين 25 و26 أكتوبر الجارى، ومنها إلى قرية حماطه التابعة لمدينة سفاجا، وهي اخر نقطة لعمل القوافل خلال الشهرالجاري

وكانت انطلقت القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر خلال أكتوبر الجارى من قرية الزعفرانة برأس غارب وقضيت يومين فيها ثم انتقلت إلىقرية الحمروين بالقصير ثم قرى الشلاتين وحلايب وبعد ذلك قرية أبو رماد وصولا إلى مرسى علم اليوم.