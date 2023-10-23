بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك أزمة ثقة بين بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي والحكومة وإن هناك صعوبة بالغة في اتخاذ قرار بإجماع الجميع.

التصعيد في غزة

ووفقا للصحيفة: "الحكومة الآن لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القضايا الرئيسية، وبرزت عملية التوغل البري الإسرائيلي لقطاع غزة في الأفق، حيث أن هناك أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وداخل الحكومة المصغرة والحكومة بشكل عام".

ووفقا للصحيفة فقد "أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس عن أنه ينتظر موافقة المستوى السياسي على العمل البري، لكن الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتأجيل الدخول البري إلى قطاع غزة فيما ترغب إسرائيل بفصل مسألة الدخول البري عن مسألة المختطفين.

ومن بين الأمور التي تكشف التخبط داخل حكومة الاحتلال أن نتنياهو منع اتخاذ قرار بشأن عملية استباقية في الشمال، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع جالانت أوصيا بتنفيذ هذه العملية.

ووفقا للصحيفة فقد التقى نتنياهو في الأيام القليلة الماضية اللواء المتقاعد إسحق باريك، الذي ينتقد بشدة قدرات الجيش البري ويعارض العمل البري في غزة.

جيش الاحتلال يؤجّل التوغل البرى "حتى وصول قوات أمريكية إضافية"

وسبق وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أمريكية إضافية.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن الإدارة الأمريكية اقترحت على تل أبيب تأجيل العملية البرية في قطاع غزة لإعطاء وقت أطول لمفاوضات الأسرى ودخول المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 4741، فيما شهد بزوع فجر اليوم السابع عشر استمرار القصف الإسرائيلي جوا وبرا.

وبينما طال القصف في القطاع عددا من المنازل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.