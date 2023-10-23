"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى بالضفة الغربية لـ95 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليصل إلى 95 شهيدًا منذ السابع أكتوبر الجاري، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة حتى فجر اليوم ارتفع شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4561 شهيدًا وأكثر من 14245 مصابًا.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيًا عقب اقتحامات فجر اليوم الإثنين.

واندلعت مواجهات أطلق خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.