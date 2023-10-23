أسرة من الفيوم تتبرع بـ12 طن ملابس وبطاطين لأهل غزة

تبرعت أسرة من محافظة الفيوم بـ12 طن ملابس وبطاطين لدعم وإغاثة أهالي غزة، ضمن مبادرة التحالف الوطني للتخفيف من وطأة الأحداث على أشقائنا الفلسطينيين، ودعمهم جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

رب الأسرة: ندعم الشعب الفلسطينى الشقيق فى محنته

وقال رب الأسرة الفيومية ويدعى محمد باتع عمدة قرية مناشي الخطيب بمركز محافظة الفيوم لـ"الدستور": يأتي هذا في إطار دعم وتضامن أهالي الفيوم خاصة والشعب المصري عامة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعرب تيمور محمد باتع أحد أبناء الأسرة الفيومية عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل هو وأسرته وأبناء الفيوم المخلصين وخاصة رجال وسيدات قرية مناشي الخطيب للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

وأكد باهر محمد باتع أصغر أفراد الأسرة أنه لا شيء يمكن أن يمحي الضرر الوخيم الذي تسببت به هذه الأزمة على الإنسان، ومع ذلك أقل ما يمكن تقديمه هو مد يد العون لتضميد هذه الجراح، قائلة: “البشرية كالجسد الواحد، إذا تضرر جزء منه أو عضو من أعضائه، فإن باقي الجسد يعمل معا من أجل تخفيف ومعالجة الضرر الواقع”.

تلقت مؤسسة مصر الخير التي يرأسها فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، تبرعات العمدة محمد باتع، وأبنائه؛ لتلحق هذه المساعدات بالقوافل التي ترسلها مصر للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة

أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة

أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة

أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة

أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة