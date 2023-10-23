الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسرة من الفيوم تتبرع بـ12 طن ملابس وبطاطين لأهل غزة

أسرة فيومية تتبرع
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة

تبرعت أسرة من محافظة الفيوم بـ12 طن ملابس وبطاطين لدعم وإغاثة أهالي غزة، ضمن مبادرة التحالف الوطني للتخفيف من وطأة الأحداث على أشقائنا الفلسطينيين، ودعمهم جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

رب الأسرة: ندعم الشعب الفلسطينى الشقيق فى محنته

وقال رب الأسرة الفيومية ويدعى محمد باتع عمدة قرية مناشي الخطيب بمركز محافظة الفيوم لـ"الدستور": يأتي هذا في إطار دعم  وتضامن أهالي الفيوم خاصة والشعب المصري عامة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد  من الضحايا والمصابين.

وأعرب تيمور محمد باتع أحد أبناء الأسرة الفيومية عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل هو وأسرته وأبناء الفيوم المخلصين وخاصة رجال وسيدات قرية مناشي الخطيب للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

وأكد باهر محمد باتع أصغر أفراد الأسرة أنه لا شيء يمكن أن يمحي الضرر الوخيم الذي تسببت به هذه الأزمة على الإنسان، ومع ذلك أقل ما يمكن تقديمه هو مد يد العون لتضميد هذه الجراح، قائلة: “البشرية كالجسد الواحد، إذا تضرر جزء منه أو عضو من أعضائه، فإن باقي الجسد يعمل معا من أجل تخفيف ومعالجة الضرر الواقع”.

تلقت مؤسسة مصر الخير التي يرأسها فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، تبرعات العمدة محمد باتع، وأبنائه؛ لتلحق هذه المساعدات بالقوافل التي ترسلها مصر للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية تتبرع بملابس وبطاطين لأهل غزة
أسرة فيومية 12طن ملابس وبطاطين أهل غوة التحالف الوطني فلسطين

مواد متعلقة

المجلس القومى للمرأة بالفيوم يشارك فى مظاهرات التنديد بالعدوان الإسرائيلى

الآلاف من أبناء الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة

الحزن يخيم على أهالي قحافة بالفيوم أثناء تشييع جثامين 3 أطفال ضحايا حريق منزلهم

مسيرة لطلاب جامعة الفيوم تضامناً مع الشعب الفلسطيني

10 تخصصات طبية في قافلة جديدة لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية بالفيوم (صور)

محافظ الفيوم ورئيس قضايا الدولة يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد

حملات في قرى سنورس بالفيوم لمتابعة إجراءات ضبط الأسعار

تطعيم 62 ألف و534 طفلا بالتطعيمات الروتينية بالفيوم خلال سبتمبر

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

أخبار فاتتك| أنغام ترد على التهديدات بعد خناقة "أفيخاى" وحكم بسجن رغد صدام حسين

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

شهيد و4 مصابين فى مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بمخيم الجلزون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات