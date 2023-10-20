الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرات حاشدة بالفيوم لمساندة القضية الفلسطينية (صور)

مسيرات حاشدة بالفيوم
مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد

خرجت مسيرات حاشدة من محافظة الفيوم، من أمام المساجد، ضمت آلاف المواطنين لتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندة القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن.  

اللى بيهتف مش هيموت.. مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد بعد تأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة 

ورصدت "الدستور" المظاهرات التي تمت في عدد كبير من المحافظات تأييدا لكلام الرئيس ورفض فكرة التهجير للمواطنين من أراضيهم ووطنهم إلى سيناء.

4 مساجد بالفيوم تؤدى صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

أدى أبناء محافظة الفيوم، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة، عقب صلاة الجمعة وذلك فى 4 مساجد موزعة على مناطق المحافظة.

وأعلن الشيخ مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن  تخصيص 120 مسجدًا على مستوى الجمهورية لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين بعد العدوان الغاشم من جيش الاحتلال الصهيوني.

وحرص المصلون على الدعاء لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وأن يثبتهم الله، مؤكدين دعمهم اللامحدود مع رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وقال الشيخ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إنه تم صلاة الغائب في 4 مساجد، وهى مسجد ناصر الكبير وأدى الصلاة الشيخ محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة الفيوم،  ومسجد الصباحية، وأدى الصلاة الشيخ علاء محمود عبد الوهاب مدير إدارة الإدارات.

كما أدى المصلون صلاة الغائب بمسجد المعلمين، وقام بالخطبة الصلاة الشيخ يحي محمد محمد شعبان، مدير الدعوة، وحرص المصلين على الدعاء لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وأن يثبتهم الله، مؤكدين دعمهم اللامحدود مع رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وطالب الشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف في الفيوم، المصريين باليقظة والتنبه جيدا لما يحاك للوطن من مخططات صهيونية للنيل منه، خاصة بعدما دعت إسرائيل إلى تهجير وتوطين أهالي غزة في سيناء لتنفيذ مخططها.

مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد بعد
مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد بعد
مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد بعد
مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد بعد
مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد بعد
مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد بعد
مسيرات حاشدة الفيوم صلاة الغائب شهداء غزة فلسطين

مواد متعلقة

الآلاف من أبناء الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة

الحزن يخيم على أهالي قحافة بالفيوم أثناء تشييع جثامين 3 أطفال ضحايا حريق منزلهم

مسيرة لطلاب جامعة الفيوم تضامناً مع الشعب الفلسطيني

10 تخصصات طبية في قافلة جديدة لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية بالفيوم (صور)

محافظ الفيوم ورئيس قضايا الدولة يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد

حملات في قرى سنورس بالفيوم لمتابعة إجراءات ضبط الأسعار

تطعيم 62 ألف و534 طفلا بالتطعيمات الروتينية بالفيوم خلال سبتمبر

محافظ الفيوم يتفقد المنافذ والمحلات التجارية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الجارديان: مصر أنقذت فلسطين من نكبة ثانية والغرب يتجاهلون الضغط على إسرائيل

"الداخلية" تؤمّن التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين في مختلف الميادين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟