مسيرات حاشدة بالفيوم لمساندة القضية الفلسطينية (صور)

خرجت مسيرات حاشدة من محافظة الفيوم، من أمام المساجد، ضمت آلاف المواطنين لتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندة القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن.

اللى بيهتف مش هيموت.. مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد بعد تأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

ورصدت "الدستور" المظاهرات التي تمت في عدد كبير من المحافظات تأييدا لكلام الرئيس ورفض فكرة التهجير للمواطنين من أراضيهم ووطنهم إلى سيناء.

4 مساجد بالفيوم تؤدى صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

أدى أبناء محافظة الفيوم، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة، عقب صلاة الجمعة وذلك فى 4 مساجد موزعة على مناطق المحافظة.

وأعلن الشيخ مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تخصيص 120 مسجدًا على مستوى الجمهورية لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين بعد العدوان الغاشم من جيش الاحتلال الصهيوني.

وحرص المصلون على الدعاء لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وأن يثبتهم الله، مؤكدين دعمهم اللامحدود مع رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وقال الشيخ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إنه تم صلاة الغائب في 4 مساجد، وهى مسجد ناصر الكبير وأدى الصلاة الشيخ محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة الفيوم، ومسجد الصباحية، وأدى الصلاة الشيخ علاء محمود عبد الوهاب مدير إدارة الإدارات.

كما أدى المصلون صلاة الغائب بمسجد المعلمين، وقام بالخطبة الصلاة الشيخ يحي محمد محمد شعبان، مدير الدعوة، وحرص المصلين على الدعاء لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وأن يثبتهم الله، مؤكدين دعمهم اللامحدود مع رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وطالب الشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف في الفيوم، المصريين باليقظة والتنبه جيدا لما يحاك للوطن من مخططات صهيونية للنيل منه، خاصة بعدما دعت إسرائيل إلى تهجير وتوطين أهالي غزة في سيناء لتنفيذ مخططها.

مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد بعد

مسيرات حاشدة بالفيوم أمام المساجد بعد