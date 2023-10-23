الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على زوج المذيعة أميرة شنب في "وفاة مدير بنك عقره كلب"

محكمة
محكمة

تصدر  محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، الحكم على زوج المذيعة أميرة شنب في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما بمدينة الشيخ زايد، في القضية رقم 719 لسنة 2023.

وكان مدير بنك، يدعى محمد محب ماوي، قد توفي إثر إصابته بمضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج الإعلامية أميرة شنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.

وأمرت جهات التحقيق بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم؛ لإجراء الكشف الطبي عليه، وطلبت التحفظ على التقرير الطبي الخاص به داخل المستشفى، واستدعاء المتهم لمباشرة التحقيق معه مجددًا في اتهامه بتهمة جديدة في الواقعة نفسها.

محكمة جنح الشيخ زايد زوج المذيعة أميرة شنب أميرة شنب مدير بنك كلب زوج الإعلامية

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