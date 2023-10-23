الاحتلال الإسرائيلى يُعلن مهاجمة خلية فى الأراضى اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه هاجم خلية في الأراضي اللبنانية كانت تنوي إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على منطقة آمنة.

وقال الناطق جيش باسم الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تدمير القاذفة المضادة للدبابات التي كانت تستخدمها الخلية.

وأشار الناطق في بيان، إلى أنه وبحسب الشبهة، فقد خططت المجموعة لإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على منطقة آمنة، من دون أن يحددها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأحد، إنه إذا دخل حزب الله الحرب فسيؤدي ذلك إلى دمار لا يمكن تخيله للحزب ولبنان.

وأضاف نتنياهو أنه إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب، فإنه يحن إلى حرب لبنان الثانية وسوف يرتكب خطأ حياته، في إشارة منه إلى حرب تموز 2006.

وزير الدفاع الإسرائيلي

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت إن العملية البرية في غزة يجب أن تكون المناورة الأخيرة لأنه لن تكون بعدها حركة حماس، حسب تعبيره.

وتتواصل الحرب على غزة منذ أكثر من أسبوعين بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، الذي لا يزال يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة حتى أمس الأحد 4651 شهيدا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.