المبعوث الصينى للشرق الأوسط: الوضع فى قطاع غزة خطير للغاية

أفادت قناة القاهرة الاخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن المبعوث الصيني للشرق الأوسط، أكد أن الوضع في قطاع غزة خطير للغاية وهناك خطر من تصاعد الصراع على نطاق أكبر.

وأكدت “القاهرة الإخبارية”، أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط، أعلن مواصلة بلاده تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين عبر الأمم المتحدة والقنوات الثنائية لتخفيف الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى أنه سيواصل الحفاظ على اتصالات وثيقة مع جميع أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك الدول العربية.

وتابعت: "المبعوث الصيني للشرق الأوسط بلاده مستعدة للقيام بكل ما يؤدي إلى تعزيز الحوار وتحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام وحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".