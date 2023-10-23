سبب إرسال الصين 6 سفن حربية للشرق الأوسط

كشف الكاتب والباحث السياسي نادر رونج، سبب إرسال الصين ٦ سفن حربية إلى البحر المتوسط.



وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن الصين ارسلت السفن لحماية الملاحة في خليج عدن، وإجلاء المواطنين الصينيين إن كان هناك حاجة إلى ذلك.

وأكد أن الصين لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتؤمن أن الوسيلة العسكرية ليست مخرج من الصراعات، وأنه يجب وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية، وإيجاد حل عادل وشامل للفلسطينيين.



كانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت أن الصين أرسلت 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط، وذلك في عاجل للقناة.

أمريكا ترسل منظومة صواريخ ثاد

كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت هى الأخرى أنه تم إرسال منظومة صواريخ "ثاد" لمنطقة الشرق الأوسط استعدادًا لأي نزاع قد ينشب، وذلك بعد حاملتي طائرات كانت قد أرسلتهما لمنطقة الشرق الأوسط منذ بداية الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

كما حذر الجيش الإسرائيلي بأن الصراع سيكون أوسع نطاقًا.