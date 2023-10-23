الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف ازدواجية الغرب فى التعامل مع التطورات في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا لها، كشفت خلاله عن ازدواجية الغرب في التعامل مع التطورات في غزة ازدواجية الغرب في التعامل مع التطورات في غزة.

وقالت القاهرة الإخبارية، خلال تقريرها، إن أسبوعين فقط كانا كافيان لتنهار معهما القيم التي لطالما تغنى بها الغرب لعقود؛ بل ويجهاد لفرضها من منظوره فقط على دول وشعوب ربما عمرها في تاريخ البشرية والحضارة أقدم منه لقرون.

وتابعت: "العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما يربوا على أسبوعين بات كاشفا للازدواجية الغربية لكل ما يجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت أن الغرب وأدواته السياسية والدعائية يغضب لدولة الإحتلال الإسرائيلي ويغض الطرف عن مجازر جيشها بحق مدنيين عزل، فلماذا هذا التناقض.

وأشارت إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الجاري والساسة في الغرب وعبر الأبواق الإعلامية هناك يتبنون من دون تفكير أو مراجعة الرواية الإسرائيلية فيما يحدث ميدانيًا وسياسيًا، مؤكدةً أن هناك دعم مطلق للإحتلال الإسرائيلي في حق الدفاع عن النفس وإن تجاوز حدود الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية، بينما هذا الحق مسلوب من الضحية من أصحاب الأرض. 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة ازدواجية غرب الإحتلال الإسرائيلي

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