سمير صبرى: مصر تستفيد من مشروعات تنموية مقابل مبادلة ديونها مع الصين

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إنه في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، أعلنت مصر عن اتفاقية جديدة مع الصين لمبادلة جزء من ديونها بمشروعات استثمارية في قطاعات حيوية.

وأوضح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامجها "في المساء مع قصواء"، على قناة "CBC"، أن المشروعات التي ستنفذ بموجب الاتفاقية تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعليم الفني، والصحة والنقل.

وأكد صبري، أن هذه المشروعات ستكون على شكل استثمارات وليس قروضًا، وأنها ستسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضح أن الاتفاقية ستفتح أبوابًا جديدة للشركات الصينية للاستثمار في مصر بغض النظر عن التغيرات السياسية في المنطقة.