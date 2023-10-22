الخلالى: نثق فى بيان الجيش المصرى بشأن الحادث على الحدود مع إسرائيل

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي عن الحادث الذي وقع على الحدود المصرية مع إسرائيل، والذي وصفته بأنه غير متعمد، وأكدت أنها تلتزم بما جاء في البيان الرسمي للقوات المسلحة المصرية، الذي أوضح تفاصيل الحادث والإجراءات المتخذة.

وانتقدت "الخلالي"، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، بعض ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، التي تخرج عن نطاق الموضوعية والمهنية، وأشارت إلى أنها فوجئت بأن إعلاميًا مصريًا مشهورًا يعمل في منصة خارجية يتحدى الجيش الإسرائيلي ويهدده بالانتقام، ما يعكس فقدانًا للاتزان في التعامل مع هذه المواقف.

وأكدت أن دور الإعلام هو نقل ورصد وتحليل الأحداث بموضوعية ومهنية، وأنه لا يجوز التدخل في شئون الدولة المصرية أو التحكم في قراراتها، كما أن المصريين يثقون في قدرة دولتهم على حماية حدودها وسيادتها، وأنها تعرف كيف ترد على أي انتهاكات إذا كان ذلك ضروريًا.