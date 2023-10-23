طفل: نفسى أضرب العدوان الصهيونى بصاروخ أرض جو (فيديو)

قال الطفل علي، في الصف الثالث الابتدائي، إنه يرفض العدوان الصهيوني وما تشهده فلسطين من قتل أبرياء وأطفال ورجال ونساء، وأعلن أنه متضامن مع القضية الفلسطينية.

وعلق الطفل علي على ما يحدث في غزة قائلا: "أنا لو مكان الفلسطنيين كنت ضربت العدوان الصهيوني بصاروخ أرض جو وأضرب طيارتهم الحربية والمطارات بتاعتهم وناخدها كلها ونكون أحنا أقوى وناخد كل أسلحتهم وهما ميكنش عندهم أي أسلحة أو أدوات مقاومة".

وأضاف أن في الوقت الذي تدعم فيه دولة أمريكا الاحتلال الاسرائيلي، مصر أيضا تدعم القضية الفلسطينية ولن تتخلى عنها.

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، تصفية القضية الفلسطينية ينهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، اتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".