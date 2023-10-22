الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواطن: نؤيد قرارات الرئيس السيسي ومساعيه لإحباط مخطط تصفية القضية الفلسطينية (فيديو)

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

أعرب أحد المواطنين عن دعمه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص القضية الفلسطينية ومساندة الشعب والحكومة للأشقاء في قطاع غزة، ورفض المخطط الصهيوني لتهجير أهالي قطاع غزة في محاولة دنيئة لتصفية القضية.

وأضاف أن المصريين والفلسطينيين شعب واحد، فقد انتفض ملايين المصريين من جميع ميادين مصر لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين وتنديدا بما قام به الاحتلال من مجازر للمدنيين والاطفال.

 

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

كان عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية أسفر حتى الآن عن سقوط 4218 شهيدًا، و13400 جريح، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، عن تسجيل 12 شهيدًا و42 مصابًا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال “بصل”، في تصريح خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة، مضيفًا أن الليلة الماضية كانت قاسية على منطقة تل الهوى، حيث تم استهداف عشرات المنازل في المناطق الغربية.

القضية الفلسطينية قطاع غزة غزة السيسي الاحتلال الشعب المصري

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