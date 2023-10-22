الهند ترسل حزمة مساعدات إنسانية لصالح غزة

وصلت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة المقدمة من الهند الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش في شمال سيناء.

وقام سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، بتسليم مواد الإغاثة إلى "الهلال الأحمر المصري" لنقلها إلى فلسطين.

وتشمل مواد الإغاثة إمدادات طبية (حوالي 6.5 طن) ومواد الإغاثة (حوالي 30 طنًا) التي تضم خيام ومواد صحية أساسية وأقراص تنقية المياه، وما إلى ذلك.

الهند تدعم فلسطين واللاجئين

وتدعم الهند فلسطين واللاجئين الفلسطينيين من خلال مساهماتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتعد الهند عضوا في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2020. وقامت الهند بزيادة مساهمتها السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار إلى 5 مليون دولار في عام 2018. ومنذ عام 2002، قدمت الهند إجمالي مساهمات قدرها 36.5 مليون دولار للأونروا وذلك حتى عام 2022-2023.

وتقدم الهند أيضًا مساعدات اقتصادية متنوعة لفلسطين بقيمة بلغت حوالي 141.2 مليون دولار، بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار علاوة على دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار.

وتتضمن المشروعات التنموية الرئيسية التي تقوم بها الهند: مركز للتكنولوجيا وثلاث مدارس ومركز لتمكين المرأة ومطبعة وطنية وعدد 2 مركز اتصالات وتكنولوجيا المعلومات علاوة على عدة مشروعات سريعة الأثر، وهي عبارة عن مشروعات صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة.

تشكيل جبهة موحدة

في السياق، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي إلى تشكيل “جبهة موحدة” لوقف الهجمات الإسرائيلية في أنحاء غزة.

وقال خلال اجتماع مع 25 من السفراء والممثلين والقنصل: "نضع على رأس أولوياتنا وقف العدوان الإسرائيلي... وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لمنع وقوع كارثة إنسانية كبيرة".

وقُتل 11 من مقاتلي حزب الله خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 منهم على الأقل في هجومين منفصلين بطائرات بدون طيار.

وفي الفترة نفسها، شن حزب الله أكثر من اثني عشر هجوماً على أهداف إسرائيلية، تراوحت بين أبراج الاتصالات وكاميرات المراقبة والمواقع العسكرية ومركبة مدرعة واحدة على الأقل، فضلاً عن أهداف في مزارع شبعا المتنازع عليها.