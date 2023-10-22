الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

جريدة الدستور

دخلت شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية تحمل شعار “التحالف الوطني للتنمية والعمل الأهلي” وحياة كريمة، قبل قليل، إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري.

وتحمل 11 شاحنة من التحالف الوطني للعمل الأهلي، و3 شاحنات من الهلال الأحمر، مساعدات طبية وغيرها، والتي من المقرر أن تصل للآلاف الذين يعانون من حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 15 يومًا. 

ومنذ اللحظات الأولى التى بدأ فيها التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلى، لم تتوقف مصر عن دورها المعتاد والتاريخى فى الحفاظ على السلام والأمن القومى والدولى، والتواصل مع الجانبين والشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات إلى المدنيين.

 

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