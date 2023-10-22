الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير جمال بيومى: ازدواجية المعايير هى التى تقود الموقف الدولى تجاه القضية الفلسطينية

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، وزير الخارجية الأسبق، إن قمة القاهرة للسلام جاءت تعبر عن ذكاء وتوقعات الدبلوماسية المصرية المُسبقة للفشل الذي حدث في الأمم المتحدة.

وأضاف السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن الأمم المتحدة أخفقت في إصدار قرار لحل المشكلة القائمة والصراع والقتل المستمر من القوات الإسرائيلية ضد شعب فلسطيني أعزل، لافتًا إلى أن هذا الفشل بسبب الزيف الأمريكاني، كما أن الكثير من الدول صوت ضد القرار الروسي رغم أنه لم يدن إسرائيل ولم يطلب منها شيًا، وطالب فقط بإيقاف القتال، وكأن العالم يقول لإسرائيل استمر في القتال. 

أسباب دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام

وأوضح أن توقع مصر لهذا الفشل، كان أحد أسباب دعوتها لمؤتمر القاهرة للسلام لكي تعطي الفرصة لكل من يدلي برأيه للكشف عن حقيقة الموقف، معقبًا: "نحن لا نؤيد المواقف.. نريد كل من يؤيدنا أن يعلن صراحةً وكل من يعارضنا أن نتفاهم معًا ونتكلم". 

وأشار إلى أن ازدواجية المعايير هى التي تقود الموقف الدولي، ليس الآن فقط وإنما باستمرار وفي الكثير من القضايا.

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