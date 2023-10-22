الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء نصر سالم: إسرائيل لن تجتاح غزة بريًا

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

قال اللواء أ.ح نصر سالم، أستاذ العلوم السياسة، إن حادث الحدود بين مصر وإسرائيل غير مقصود، لأن الجيش الإسرائيلي يعاني من ضعف وخوف ويستخدم النيران بشكل عشوائي في وقت الاشتباك، مما يؤدي إلى ضرب على بعضه بالنيران الصديقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن إسرائيل لا تريد تصعيد الوضع مع مصر أو تسخين الجبهة المصرية، لأنها تعلم أن مصر دولة قوية ولها اتفاقيات وقوانين وقوات محايدة تحمي حدودها.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع اجتياح غزة بريا إلا بعد أن يدمر أكثر من 90 % من المقاومة والبنية التحتية في غزة، ولذلك يؤخر الهجوم البري لإضعاف حماس وإفراغ خزائنها من الذخائر والمؤن.

وأكد أن مصر كانت رائدة في دعوة العالم إلى حل سلمي للأزمة في غزة، من خلال عقد مؤتمر القاهرة للسلام، وطالبت بضمان حق المدنيين العزل في غزة في الحياة ووقف المجازر الإسرائيلية التي تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.

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