الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: ندرس غزو غزة.. وعندما تصدر الأوامر سنكون جاهزين

الإحتلال الإسرائيلي
الإحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء الأحد، إنه حتى الآن، تم إبلاغ عائلات 308 قتلى من الجيش الإسرائيلي و212 عائلة باختطاف ذويهم  في غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه عندما تصدر الأوامر السياسية، سيبدأون فورًا في الهجوم البري على غزة، لافتًا إلى أنهم حاليًا في مرحلة دراسة الأمر، كما أقر المتحدث باستهداف آليات له من قبل حركة حماس، ومقتل أحد جنوده عقب اجتياز السياج إلى داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى استعداد الجبهة الداخلية لقوات الاحتلال لحرب في الجهة الشمالية، وتم إخلاء مناطق على حدود لبنان.

وتابع: "نقيم المخاطر المرتبطة بالهجوم البري على غزة ونبلغ القيادة السياسية بذلك"، كما كشف عن مقتل أحد الجنود الإسرائيليين، اليوم خلال توغل في غزة.

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