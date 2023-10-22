وكيل "أوقاف السويس" يجتمع بالأئمة الجدد لتوزيعهم على المساجد

اجتمع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس فضيلة الشيخ ماجد راضى فرج، بالأئمة الجدد، بتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

دفعة الشيخ الشعراوي

كان مدير أوقاف السويس قد استقبل بمكتبه دفعة الشيخ الشعراوي من الأئمة الجدد؛ استعدادا لتوزيعهم على المساجد.

32 إمامًا جديدًا

حيث التقى راضي 32 إماما، وذلك لمتابعة وتنظيم خط سير العمل معهم، بحضور صاحب الفضيلة الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة والشيخ ابراهيم عبدالله راغب مدير شئون الإدارات.

وأكد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف على الأئمة الجدد ضرورة الالتزام بالمنشور الوزاري رقم 103، والمنظم لضوابط الحضور والانصراف، واتباع تعليمات الوزارة بخصوص طبيعة عملهم ومهامهم الوظيفية وأداء العمل بكل أمانة.

وقام "راضي" بفتح باب المناقشة مع الأئمة الجدد، وذلك للوقوف على المشاكل والصعوبات التي قد تواجههم بالمساجد والعمل على تذليل هذه العقبات وحل كل المشكلات التي تواجههم، حتى يتمكن كل منهم أداء عمله على أكمل وجه.

توصيات مدير الأوقاف للأئمة الجدد

شدد مدير مديرية الأوقاف علي السادة مديري الإدارات بضرورة التعاون والتكاتف؛ لمتابعة سير العمل بالمساجد جميعها، وذلك حتي تكتمل رسالة المسجد مما يؤدي إلى ارتقائهم بالمجتمع.