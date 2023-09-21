الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف السويس" تختتم اختبارات مسابقة القرآن الكريم

الاختبارات
الاختبارات

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة السويس، اليوم الخميس، انتهاء اختبارات مسابقة القرآن الكريم، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن الاختبارات بدأت يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، واستمرت حتي اليوم.

وتابع مدير أوقاف السويس، أن المسابقة جاءت من باب التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وبنك المصرف المتحد لحفظ القرآن الكريم والتي كانت في ثلاثة مستويات المستوي الأول في القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني في ثلثي القرءان الكريم، والمستوى الثالث في ثلث القرءان الكريم.

تفاصيل المسابقة 

وأضاف راضي أنه تم الإعلان عن المسابقة قبل بداية الاختبارات في جميع أحياء المحافظة، وتم توزيع لجان الاختبارات في مناطق عديدة تيسيرا علي المتسابقين من حفظة القرآن الكريم، وهي كالتالي لجنة بمسجد نبي الله يوسف التوفيقية ولجنة بمسجد كوبري قرية عامر ولجنة بمسجد عمر بن عبدالعزيز العمدة ولجنة بمسجد التنعيم العكرش ولجنة بمسجد كبريت بكبريت ولجنة بمسجد الجلاء جنيفة ولجنة بمسجد الشهيد سعيد عبدالوهاب الرخاوي.

وأكد أن جميع أعضاء اللجان من الأئمة المتميزين، وبحضور وفد رفيع المستوي من بنك المصرف المتحد بجميع اللجان، وعلي رأسهم الاستاذة جيهان أبوحسين مدير ادارة ايثار ببنك المصرف المتحد والأستاذ وائل الحريري نائب مدير بنك المصرف المتحد فرع السويس، وقد تمت الاختبارات بكل دقة وشفافية. 

الأوقاف محافظة السويس السويس اختبارات المصرف المتحد القرءان

مواد متعلقة

بعد تعيينه.. صقر يستقبل رئيس جامعة السويس الجديد (صور)

عبدالمجيد صقر: افتتاح فرع جديد للمدرسة اليابانية بالسويس قريبًا

محافظ السويس: تكثيف الندوات لتوعية المواطنين بأهمية القضية السكانية

تفاصيل جولة محافظ جنوب سيناء بعدد من المنشئات السياحية في دهب (صور)

حملة "100 يوم صحة" تفحص موظفى مديرية الشباب والرياضة فى السويس

أسماء 22 مصابًا بحادث أتوبيس السخنة - الزعفرانة بالسويس

صقر: إفريقيا محظوظة بصناعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بمناسبة المولد النبوي.. توزيع حلويات ومواد غذائية ومبالغ مالية لعمال السركي بطور سيناء

الأكثر قراءة

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

الزمالك يعطّل طموح بيراميدز بالتعادل الإيجابى فى الدورى

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

مشروع المثلث الذهبي: 8 أرقام تكشف عن فوائده الضخمة لأهالي الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)