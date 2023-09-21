"أوقاف السويس" تختتم اختبارات مسابقة القرآن الكريم

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة السويس، اليوم الخميس، انتهاء اختبارات مسابقة القرآن الكريم، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن الاختبارات بدأت يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، واستمرت حتي اليوم.

وتابع مدير أوقاف السويس، أن المسابقة جاءت من باب التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وبنك المصرف المتحد لحفظ القرآن الكريم والتي كانت في ثلاثة مستويات المستوي الأول في القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني في ثلثي القرءان الكريم، والمستوى الثالث في ثلث القرءان الكريم.

تفاصيل المسابقة

وأضاف راضي أنه تم الإعلان عن المسابقة قبل بداية الاختبارات في جميع أحياء المحافظة، وتم توزيع لجان الاختبارات في مناطق عديدة تيسيرا علي المتسابقين من حفظة القرآن الكريم، وهي كالتالي لجنة بمسجد نبي الله يوسف التوفيقية ولجنة بمسجد كوبري قرية عامر ولجنة بمسجد عمر بن عبدالعزيز العمدة ولجنة بمسجد التنعيم العكرش ولجنة بمسجد كبريت بكبريت ولجنة بمسجد الجلاء جنيفة ولجنة بمسجد الشهيد سعيد عبدالوهاب الرخاوي.

وأكد أن جميع أعضاء اللجان من الأئمة المتميزين، وبحضور وفد رفيع المستوي من بنك المصرف المتحد بجميع اللجان، وعلي رأسهم الاستاذة جيهان أبوحسين مدير ادارة ايثار ببنك المصرف المتحد والأستاذ وائل الحريري نائب مدير بنك المصرف المتحد فرع السويس، وقد تمت الاختبارات بكل دقة وشفافية.