الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم عن ضرب إسرائيل موقعًا مصريًا بالخطأ: يجب ألا يلهينا عن أزمة فلسطين

محمود مسلم
محمود مسلم

قال محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، إن القصف الإسرائيلي الخاطئ لموقع مصري قرب الحدود، أمر متوقع وحدث من قبل من الجانب المصري والإسرائيلي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يجب ألا يلهينا عن القضية الفلسطينية لأنه قد يكون لإبعاد نظر القيادة المصرية عن القضية الأساسية وهي فلسطين وكلنا ثقة في قدرة القيادة المصرية على التعامل في مثل هذه الأمور. 

وتابع أنه لو كانت المباني والأنفاق موجودة بالقرب من الحدود لكانت أصبت نتيجة هذا القصف ولكانت حربًا حقيقية، ولكن الدولة أخلت المنازل وهدمت الأنفاق وجعلتها منطقة حرم الحدود، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يجب أن يلهينا عن تجهيز المساعدات لغزة، والتوصل لحل شامل.

تعليقه على الاعتذار السريع لإسرائيل

وأكد أن اعتذار جيش الاحتلال السريع يؤكد أن الأمر قد يكون عن طريق الخطأ، وذلك لأن مصر دولة كبيرة ولا تحرش بها واستفزازها ليس أمرًا سهلًا ولذا وجب الاعتذار السريع لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تمارس ضبط النفس وتسعى للسلام ولحل القضية الفلسطينية.

محمود مسلم القصف الإسرائيلي الخاطئ فلسطين ضبط النفس القضية الأساسية

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