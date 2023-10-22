سمير فرج: الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت فى القضية الفلسطينية ويدعو للتهدئة

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن بوضوح عن موقف مصر المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، وذلك خلال لقائه مع كبار المسئولين الأمريكيين والبريطانيين.

وأشار فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تمثل دورا رئيسيا في المنطقة وفي حل المشكلات، وخاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد غزة والهجوم الذي شنته حركة حماس على تل أبيب.

وأكد فرج، أن مصر تسعى لإحلال التهدئة ووقف إطلاق النار بين الطرفين، وهو ما تأكده قمة القاهرة للسلام التي شارك فيها الرئيس الفلسطيني.

وأضاف الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن هناك تضامنا دوليا مع الشعب الفلسطيني، وأن عدة دول أوروبية وأسيوية نظمت احتجاجات رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن غزة هي جزء من أرض فلسطين وأنه لا يمكن التخلي عنها.