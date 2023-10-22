“بطلة على خط النار”.. مراسلة القاهرة الإخبارية بغزة تروى تفاصيل يومها

تعيش منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، معاناة النزوح مثل كل سكان قطاع غزة، فتظل تنتقل من مكان لمكان بحثًا عن الأمان، تدفعه الرغبة في البقاء، وتنشغل لساعات طويلة في نقل الحدث، متجاهلة مشاعر الخوف والضعف.

وتحكي منى عوكل، في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل يومها خلال أدائها رسالتها الإعلامية في نقل الأحداث بدقة وأمانة وسرعة، فتقول: "بعد إخلاء مكتب القاهرة الإخبارية في غزة، وجدت نفسي أستقر في مشافي القطاع، الأول مستشفى الشفاء ثم مستشفى ناصر الطبي، ساعات طوال بلا ماء للشرب ولا طعام إلا القليل".

تحت الشمس وعلى الأرصفة تتشارك منى عوكل مع النازحين بالأماكن القليلة، وتشهد آلام المكلومين والمصابين وجثامين الشهداء وأرواحهم.

يتوقف بها الزمن عند سماعها عن استهداف جديد، إلى أن يحالفها الحظ بعد محاولات كثيرة للاطمئنان على أسرتها، وطفلتيها، اللتين تحاولان معظم الوقت الاطمئنان عليها، وتمر منى بلحظات قاتلة إلى أن تصل منزلًا لجأت إليه مع نازحين كثر، مردفة: "لا مكان للارتباك ولا وقت للخوف، لا يحركني سوى دافع البقاء على قيد الحياة، وتمدني عائلة قناة القاهرة الإخبارية بالقوة للاستمرار في العطاء".

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