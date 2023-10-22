الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“بطلة على خط النار”.. مراسلة القاهرة الإخبارية بغزة تروى تفاصيل يومها

جريدة الدستور

تعيش منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، معاناة النزوح مثل كل سكان قطاع غزة، فتظل تنتقل من مكان لمكان بحثًا عن الأمان، تدفعه الرغبة في البقاء، وتنشغل لساعات طويلة في نقل الحدث، متجاهلة مشاعر الخوف والضعف.

وتحكي منى عوكل، في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل يومها خلال أدائها رسالتها الإعلامية في نقل الأحداث بدقة وأمانة وسرعة، فتقول: "بعد إخلاء مكتب القاهرة الإخبارية في غزة، وجدت نفسي أستقر في مشافي القطاع، الأول مستشفى الشفاء ثم مستشفى ناصر الطبي، ساعات طوال بلا ماء للشرب ولا طعام إلا القليل".

تحت الشمس وعلى الأرصفة تتشارك منى عوكل مع النازحين بالأماكن القليلة، وتشهد آلام المكلومين والمصابين وجثامين الشهداء وأرواحهم.

 

يتوقف بها الزمن عند سماعها عن استهداف جديد، إلى أن يحالفها الحظ بعد محاولات كثيرة للاطمئنان على أسرتها، وطفلتيها، اللتين تحاولان معظم الوقت الاطمئنان عليها، وتمر منى بلحظات قاتلة إلى أن تصل منزلًا لجأت إليه مع نازحين كثر، مردفة: "لا مكان للارتباك ولا وقت للخوف، لا يحركني سوى دافع البقاء على قيد الحياة، وتمدني عائلة قناة القاهرة الإخبارية بالقوة للاستمرار في العطاء".

موضوعات متعلقة:

خلال تغطية اشتباكات القدس.. قوات الاحتلال تعتدى على طاقم قناة "القاهرة الإخبارية"

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

 

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اعتداء قوات الاحتلال على طاقم القناة

القاهرة الإخبارية غزة مشاعر الخوف والضعف الحدث البقاء الرغبة

مواد متعلقة

"تعرفوا عليه بصعوبة لأنه وصل أشلاء".. القاهرة الإخبارية تكشف تداعيات قصف مسجد الأنصار

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مراسل "القاهرة الإخبارية": 40 شاحنة مساعدات جاهزة للعبور إلى قطاع غزة غدًا

فتح معبر رفح غدًا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الهلال الأحمر الفلسطينى: دخول المساعدات الإنسانية سيحدث انفراجة فى قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: مطار العريش استقبل اليوم 5 طائرات مساعدات لغزة

القاهرة الإخبارية: مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات جزائرية

أحمد موسى يكشف سر الهجوم على محمد صلاح: الصهاينة يطالبون بمعاقبته

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

البنك المركزى يتسلم نصف طن ذهب.. ومصر تعلن مزايدة جديدة للتنقيب قريبًا

شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات لغزة

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات