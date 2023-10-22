الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: قصف المستشفيات في غزة "كارثة إنسانية" وموقف مصر درس للعالم "فيديو"

مواطن مصري
مواطن مصري

أدان مواطن مصري، عضو التحالف الوطني، قصف الاحتلال للمستشفيات والذي استشهد على إثره آلاف من الشهداء والأطفال في مشهد هز الإنسانية.

تابع المواطن المصري، أن مدينة غزة تشهد العديد من حروب الاحتلال منذ عام 1948، ولكن هذه الآونة هي الأعنف، ولابد من التدخل الفوري لحماية أشقائنا الفلسطينيين من قصف الاحتلال في ظل التخاذل الدولي والغربي.

وأكمل، أن الشعب المصري وراء الرئيس السيسي دعما لقرارات حفظ الأمن القومي وحماية أرض سيناء الطاهرة بدماء شهدائنا ومنعا لمحو القضية الفلسطينية.

وأشاد بموقف مصر: «دور رائد وحاسم تجاه القضية الفلسطينية ولن نتأخر عن تقديم أي مساعده والتي بحجمها بسيطة تجاه ما يحتاجونه أشقائنا الفلسطينيين».

 

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برلمانى: مصر تقود الجهود الدبلوماسية لإغاثة غزة والسلام فى فلسطين

 

التحالف الوطني مدينة غزة الفلسطينيين الأمن القومي القضية الفلسطينية

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