الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 782 كيلو لحوم فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

شدد الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطرى في دمياط، على ضرورة متابعة الأسواق وتكثيف المرور عليها، حيث قاد أطباء الإدارة: الدكتورة طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقته الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش والدكتور احمد صيام  مفتش بيطرى بإدارة المجازر، حملة مكبرة على الأسواق.

تمكنت الحملة من ضبط ٧٨٢ كيلو جرام من اللحوم خارج المجازر الحكومية، فيليه الدواجن الدواجن اللحوم المفرومة، الكبدة المستوردة، عجينة الحواوشي ومخلفات الدواجن.


 تم تحرير محاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

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