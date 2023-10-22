وليد فواز عن "صوت وصورة": "ردود الأفعال عظيمة"

أعرب الفنان وليد فواز عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن دوره في مسلسل “صوت وصورة”، الذي يُعرض حاليًا على شاشة "dmc".

وشارك “فواز” صورًا من كواليس شخصية "عبدالغني" التي يجسدها خلال العمل، وعلق: ”بالرغم من هذه الأحداث الأليمة التي نمر بها، الحمد لله على كل ردود الأفعال العظيمة، اللي بتجيلي، شكرًا ليكم جميعا".

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

“صوت وصورة” يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.