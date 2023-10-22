الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

إطلاق صلاة جنائزية لنفوس شهداء غزة وكنيسة القديس بيرفيريوس

جريدة الدستور

رفعت الكنيسة الأرثوذكسية الصّلوات الجَنائزية في كافةِ كنائسِ المَملكة الأردنية، صَباح اليوم، لراحةِ نُفوسِ شُهداءِ كنيسةِ القديس بيرفيريوس في غزة وكافةِ شُهداءِ القطاعِ من الضّحايا.

 ترأس المُطران خريستوفوروس مُطران الأردن للرّوم الأرثوذكس  وفي كنيسةِ دُخول السّيد الى الهيكل للرّوم الأرثوذكس الصّلاة وقال  خلال  كلمتهِ: إن بلادنا المُقدسة وبالأخص فلسطين وغزة تتعرضُ في هذهِ الأوقات الصّعبة إلى أبشع أنواع الظلم والقتل، صَلواتنا اليوم هي لأجل أرواحِ شُهدائنا في فلسطين وغزة، نُصلي ليُعزي الله نفوس أقاربهم ويَمنحهم الصّبر في هذه الظروف العصيبة، وطننا مَجروح وقلوبنا تَدمع ولكن تعزية السّماء مَعنا لأن الحق والعدالة مَعنا، ومن حَق شعبنا الفلسطيني أن يَنعم بالسّلام والأمان، ونحنُ نثقُ في عدالة الله، نثق في صُمودِ أهلنا.

وأكد أن الكنيسة تقفُ خَلف مَوقفِ جلالة الملكِ عبدالله الثاني إبن الحُسين الرّافض لتَهجير أهلنا في غزة، والدّاعم لجميعِ حُقوقِ الشعب الفلسطيني، مُقدرةً لجلالتهِ الجُهود الدّبلوماسية الجّبارة التي يَتبناها في القمم واللقاءات الدولية في ظلّ الظروف السياسية المُعقدة.

حَضر الخدمة الدكتور رمزي خوري الرّئيس الأعلى للجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤونِ الكنائس، وسفير دولة فلسطين السيد عطالله خيري والسفير القبرصي ميخاليس بمشاركة جُموع من المُصلين.

الكنيسة الأرثوذكسية الص لوات الج نائزية في كنائس الم ملكة الأردنية كنيسة القديس بيرفيريوس الكنيسة

مواد متعلقة

الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالقدس تقيم صلاة من أجل السلام فى الأراضى المقدسة

تشييع جثامين شهداء كنيسة "غزة" بعد هجوم الاحتلال عليها

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

3 ذئاب بشرية.. القصاص من المتهمين باغتصاب وقتل "فتاة فرشوط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات