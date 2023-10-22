إطلاق صلاة جنائزية لنفوس شهداء غزة وكنيسة القديس بيرفيريوس

رفعت الكنيسة الأرثوذكسية الصّلوات الجَنائزية في كافةِ كنائسِ المَملكة الأردنية، صَباح اليوم، لراحةِ نُفوسِ شُهداءِ كنيسةِ القديس بيرفيريوس في غزة وكافةِ شُهداءِ القطاعِ من الضّحايا.

ترأس المُطران خريستوفوروس مُطران الأردن للرّوم الأرثوذكس وفي كنيسةِ دُخول السّيد الى الهيكل للرّوم الأرثوذكس الصّلاة وقال خلال كلمتهِ: إن بلادنا المُقدسة وبالأخص فلسطين وغزة تتعرضُ في هذهِ الأوقات الصّعبة إلى أبشع أنواع الظلم والقتل، صَلواتنا اليوم هي لأجل أرواحِ شُهدائنا في فلسطين وغزة، نُصلي ليُعزي الله نفوس أقاربهم ويَمنحهم الصّبر في هذه الظروف العصيبة، وطننا مَجروح وقلوبنا تَدمع ولكن تعزية السّماء مَعنا لأن الحق والعدالة مَعنا، ومن حَق شعبنا الفلسطيني أن يَنعم بالسّلام والأمان، ونحنُ نثقُ في عدالة الله، نثق في صُمودِ أهلنا.

وأكد أن الكنيسة تقفُ خَلف مَوقفِ جلالة الملكِ عبدالله الثاني إبن الحُسين الرّافض لتَهجير أهلنا في غزة، والدّاعم لجميعِ حُقوقِ الشعب الفلسطيني، مُقدرةً لجلالتهِ الجُهود الدّبلوماسية الجّبارة التي يَتبناها في القمم واللقاءات الدولية في ظلّ الظروف السياسية المُعقدة.

حَضر الخدمة الدكتور رمزي خوري الرّئيس الأعلى للجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤونِ الكنائس، وسفير دولة فلسطين السيد عطالله خيري والسفير القبرصي ميخاليس بمشاركة جُموع من المُصلين.