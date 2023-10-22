الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.  

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.  

وخلال الاجتماع عرض الفريق كامل الوزير رؤية وزارة النقل لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الإفريقية، حيث أكد الاستعداد لنقل أي سلع إلى إفريقيا، قائلًا: لدينا عقود مع أكبر الخطوط الملاحية في العالم، كما أن هناك تنسيقًا مع وزير التجارة والصناعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأكدت لهم أن الوزارة مستعدة لنقل أي بضائع للدول الإفريقية، وتم التعاقد أيضًا على 3 سفن لنقل الحبوب والبضائع العامة إلى القارة الإفريقية.

من جانبه وجه رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة بضرورة عقد اجتماع بحضور وزير النقل، يضم مسئولي جميع المجالس التصديرية، بهدف شرح الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير وسائل نقل البضائع إلى الدول الإفريقية.

كما تطرق الاجتماع أيضًا لاستعراض رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن، حيث تناول الدكتور علي المصيلحي جهود الوزارة في تطوير ورفع كفاءة عدد من المطاحن المُنتجة للدقيق على مستوى الجمهورية، وكذا دور الوزارة في توفير الأقماح للمنظومتين التموينية والحرة لتلبية احتياجات المواطنين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع الإنجازات التي حققتها مبادرة "100 يوم صحة"، التي قامت بتنظيمها وزارة الصحة والسكان اعتبارًا من 25 يونيو المنقضي ولمدة 100 يوم، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعده الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأكد رئيس الوزراء أن الحملة تصبو إلى الوصول لمجتمع خالٍ من الأمراض، ويتمتع بالصحة، لافتًا إلى أن "100 يوم صحة" تُعد نتاجًا ملموسًا، واستكمالًا أيضًا للمبادرات الرئاسية: 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس الكبد الوبائي "سي"، والقضاء على قوائم الانتظار، وغيرها؛ حيث تسعى الحملة إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة في الريف والحضر.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء جتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا

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