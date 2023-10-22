الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعاون بين مياه الشرب بالجيزة ومديرية التربية والتعليم لتعزيز الوعي المائي للطلاب

المهندس منصور بدوي
المهندس منصور بدوي

 

فريق التوعية بـ" مياه الجيزة" ينفذ أنشطة توعوية متنوعة بمدارس المحافظة

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن أنشطة التوعية المائية، والتي ينفذها فريق التوعية بالشركة، تستهدف مختلف الفئات العمرية بالمجتمع المصري، موضحًا أن تأثير الرسائل التوعوية آكثر إيجابية لدى مرحلة النشء، لما لتلك الرسائل من أهمية في تعديل بعض الممارسات الخاطئة تجاه التعامل مع المياه وشبكات الصرف الصحي.

وفى بيان للشركة القابضة الأم، أشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة الأستاذ أشرف سلومة، حيث تستهدف الأنشطة مدارس"حياة كريمة" بمركزي أطفيح والصف لتشمل مدرستي: صول الرسمية الإبتدائية وجمال عبد الناصر للتعليم الاساسي بمركز أطفيح، ومدارس: الصف الابتدائية المشتركة والشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية والسلام الابتدائية المشتركة والشهيد محمود حنفي الابتدائية وصلاح عبلي بمركز الصف، ومدارس: الحامدية الشاذلية بميت عقبة والعجوزة الرسمية والقومية بإدارة العجوزة التعليمية، ومدرستي المدينة الجامعية والشهيد باسم محسن بإدارة الدقي التعليمية.

وتابع المهندس منصور بدوي، تتنوع الأنشطة التوعوية لطلاب المدارس، حيث تشمل تنفيذ ندوات للتوعية المائية تحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل عددًا من رسائل التوعية المائية، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب تهدف إلي تعزيز مفهوم التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.

100% نسبة تغطية مياه الشرب بالقاهرة ولا توجد مناطق ساخنة

وعلى صعيد أخر أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة، ان نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى القاهرة بلغت 100%، بعد القضاء الكامل على جميع المناطق الساخنة، والتى كانت تتعرض لانقطاعات متكررة لمياه الشرب، خاصة بمناطق المرج والسلام وحلوان والبساتين وعين شمس، وتمكنت الشركة من خلال اعمال الاحلال والتجديد التى قامت بها من القضاء على هذه المناطق.

وأشار الشيمي إلى  ان ما تم تنفيذه من مشروعات منذ عام 2014 وحتى الان يفوق ماتم تنفيذه خلال 30 سنة الماضية، بعد الانتهاء الكامل من المشروعات القومية الكبرى وتطوير وتحديث المحطات والروافع ودعم مشروعات الاحلال والتجديد على مستوى القاهرة.

المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أنشطة التوعية المائية المجتمع المصري تعديل بعض الممارسات الخاطئة

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