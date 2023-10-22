وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتفقدان مستشفى الصحة النفسية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال زيارته الميدانية لعدد من المستشفيات العامة والمركزية بسوهاج، بتفقد مستشفى الصحة النفسية والعصبية بمحافظة سوهاج، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بها وأمر خلال جولته بإقامة جيم للمرضى.

وتفقد وزير الصحة والسكان بـمستشفى الصحة النفسية العيادات الخارجية وغرف علاج الإدمان الحديثة، والتقى عدد من المرضى، في الحديقة ودار حوار بينهم حول المستشفى والخدمات المقدمة وطلب أحد المرضى المتعافين من الإدمان بتوفير صالة ألعاب رياضية بالمستشفى، ليوجّه وزير الصحة والسكان، بإنشاءها للمرضى داخل المستشفى.

زيادة مستشفيات سوهاج المطورة

كما شملت زيارة وزير الصحة والسكان بسوهاج عدد من المستشفيات العامة والوحدات منها مستشفى طهطا ومستشفى جهينة ومستشفى سوهاج العام ومستشفى المراغة عقب تطويرهم.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية التي يجريها الوزير لتفقد المنشآت الطبية بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات، والعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الأعمال الجارية بالمشروع، ووجه بالالتزام الدقيق بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، والتنسيق المستمر لإزالة أي معوقات تعترض سرعة الانتهاء من بناء المستشفى وتجهيزه.

وتابع «عبدالغفار» أن تكلفة المشروع تبلغ 1،2 مليار جنيه، ومن المقرر أن يعمل المستشفى بطاقة استيعابية إجمالية 200 سرير، ويقدم خدماته للمواطنين بمختلف التخصصات الطبية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير شدد على الإسراع من الأعمال الجارية بالمشروع، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث من المقرر انتهاء العمل بالمشروع، منتصف عام 2024، لبدء دخوله منظومة العمل وتقديم الخدمات الطبية لأهالي محافظة سوهاج.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.