حزب التجمع: المصريون وقفوا لمساندة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال (فيديو)

قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إنه من بداية الحرب على غزة والشعب المصري وقف لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذى لا يقيم وزنا للأعراف الدولية.

وأضاف قنديل، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الأحد، أن الشعب المصري ظهر الجمعة الماضي معبرا عن الإرادة الوطنية، والوقوف تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن المساعدات الإغاثية التى قدمت إلى غزة وصلت إلى 2138 طنا، إضافة إلى أن مصر قدمت منها ألفيّ طن، مشيرًا إلى نزول المصريين للميادين العامة من جميع الطوائف السياسية للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلى على غزة.

وشدد على الدور البرلمانى المصرى ووقوف جميع الأعضاء من مختلف الأحزاب للدفاع عن القضية الفلسطينية، وأنه لا لتفريغ القضية بتهجيرهم على حساب مصر.

مصر هى القوة الأكبر القادرة على تغيير المعادلات

وأكد أن مصر هى القوة الأكبر القادرة على تغيير المعادلات، ولها مكانتها فى العالم أجمع، وهو ما نتج عنه ردود الأفعال الغربية والأوروبية على انعقاد قمة القاهرة للسلام أمس.