الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب التجمع: المصريون وقفوا لمساندة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال (فيديو)

عبدالناصر قنديل
عبدالناصر قنديل

قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إنه من بداية الحرب على غزة والشعب المصري وقف لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذى لا يقيم وزنا للأعراف الدولية.

وأضاف قنديل، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الأحد، أن الشعب المصري ظهر الجمعة الماضي معبرا عن الإرادة الوطنية، والوقوف تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

 وأوضح الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن المساعدات الإغاثية التى قدمت إلى غزة وصلت إلى 2138 طنا، إضافة إلى أن مصر قدمت منها ألفيّ طن، مشيرًا إلى نزول المصريين للميادين العامة من جميع الطوائف السياسية للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلى على غزة.

وشدد على الدور البرلمانى المصرى ووقوف جميع الأعضاء من مختلف الأحزاب للدفاع عن القضية الفلسطينية، وأنه لا لتفريغ القضية بتهجيرهم على حساب مصر.

مصر هى القوة الأكبر القادرة على تغيير المعادلات

وأكد أن مصر هى القوة الأكبر القادرة على تغيير المعادلات، ولها مكانتها فى العالم أجمع، وهو ما نتج عنه ردود الأفعال الغربية والأوروبية على انعقاد قمة القاهرة للسلام أمس.

الاحتلال مساندة الشعب الفلسطيني مواجهة الاحتلال مواجهة الإحتلال الإسرائيلي الشعب المصري مساندة الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

كاتب صحفى: قمة القاهرة للسلام أكثر المواقف تكاملًا فى دعم القضية الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تدك 3 مناطق تحت سيطرة الاحتلال برشقات صاروخية

قصة "مفتاح العودة" الذى يحتفظ به الفلسطينيون منذ 75 عامًا (فيديو)

دفعة جديدة من المساعدات.. "القاهرة الإخبارية" ترصد المشهد أمام معبر رفح (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": مطار العريش يستقبل طائرات مساعدات إلى غزة من دول عدة

نواب الأردن: نطالب بإيقاف الحرب الدموية غير الإنسانية وإدخال المساعدات إلى غزة

مطار العريش يستقبل طائرة قطرية تقل 86 طنًا من المساعدات لقطاع غزة

ألمانيا: نناشد الجميع من أجل السلام ونتحدث فى "القاهرة" بلغة القانون الدولى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات