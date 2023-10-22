الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تحرك من الزمالك لحل أزمة سبورتنج لشبونة البرتغالي

شيكابالا
شيكابالا

تحرك مسئولو نادي الزمالك في الساعات الماضية، لحل أزمة سبورتنج لشبونة البرتغالي المتعلقة بشيكابالا، التي أدت إلى إيقاف قيد.

وتعرض الزمالك لعقوبة إيقاف القيد بداية الموسم الجاري؛ بسبب عدم سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وفد زملكاوي

واستقر مسئولو الزمالك على سفر وفد من النادي إلى البرتغال؛ للتفاوض مع سبورتنج لشبونة والتوصل لحل معهم في القضية، مع سداد جزء من المبلغ وتقسيط الباقي والتنازل عن القضية حتى يتمكن الزمالك من قيد الصفقات الجديدة.

ويحق لنادي سبورتنج الحصول على مبلغ مليون و400 ألف دولار من الزمالك، بقرار نهائي من محكمة كاس.

صفقات جديدة

ويرغب مسئولو الزمالك في حل أزمة القيد، حتى يتمكن النادي من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بسبب النقص في العديد من المراكز داخل الفريق، وضرورة تدعيم صفوف الفريق في أسرع وقت.

ويرفض سبورتنج لشبونة حتى الآن، تقسيط قيمة الغرامة بسبب حصولهم على أكثر من وعد من مجلس الزمالك دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

الزمالك سبورتنج لشبونة سبورتنج لشبونة البرتغالي محمود عبد الرازق شيكابالا شيكابالا لشبونة

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