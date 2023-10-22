برلماني: رفض الدولة المصرية للتهجير يدعم ويقوي من القضية الفلسطينية (فيديو)

تقدم النائب أبو العباس تركي، عضو مجلس النواب بخالص التعازي للإنسانية، جراء ما تشهده غزه من أعمال دمار واحتلال ازهقت عشرات المدنيين الأبرياء المرابطين على أراضيهم رافضين الاحتلال.

تابع عضو البرلمان المصري: «نشعر بالخزي نتيجة الصمت الدولي بلا أي قرار حاسم يحمي المدنيين ويوقف إطلاق النار، القضية الفلسطينية قضيتها العربية التي لا تنازل عنها وعلينا أن تدعمها بكل قوة».

وأكمل عضو البرلمان المصري، «نحن خلف قيادتنا السياسية ندعم بقوة وحسن الموقف المصري بعدم التفريط في شبر من أرض سيناء المقدسة التهجير ليس الحل لأنه سيضيع القضية الفلسطينية».

وأشاد بالمشهد المشرف أبناءنا المرابطين على معبر رفح في إصرار وعزيمة بأن لا نرحل دون أن تصل المساعدات القوافل الإغاثية لأشقاءنا في غزة، لنوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر حكومة وشعبا لن تتنازل عن دعم القضية الفلسطينية.