الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برلماني: رفض الدولة المصرية للتهجير يدعم ويقوي من القضية الفلسطينية (فيديو)

النائب أبو العباس
النائب أبو العباس تركي

تقدم النائب أبو العباس تركي، عضو مجلس النواب بخالص التعازي للإنسانية، جراء ما تشهده غزه من أعمال دمار واحتلال ازهقت عشرات المدنيين الأبرياء المرابطين على أراضيهم رافضين الاحتلال.

تابع عضو البرلمان المصري: «نشعر بالخزي نتيجة الصمت الدولي بلا أي قرار حاسم يحمي المدنيين ويوقف إطلاق النار، القضية الفلسطينية قضيتها العربية التي لا تنازل عنها وعلينا أن تدعمها بكل قوة».

وأكمل عضو البرلمان المصري، «نحن خلف قيادتنا السياسية ندعم بقوة وحسن الموقف المصري بعدم التفريط في شبر من أرض سيناء المقدسة التهجير ليس الحل لأنه سيضيع القضية الفلسطينية».

وأشاد بالمشهد المشرف أبناءنا المرابطين على معبر رفح في إصرار وعزيمة بأن لا نرحل دون أن تصل المساعدات القوافل الإغاثية لأشقاءنا في غزة، لنوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر حكومة وشعبا لن تتنازل عن دعم القضية الفلسطينية.

 

 

 

txt

عضو التحالف الوطنى: شعب مصر يقدم ملحمة وطنية لمساعدة أشقائنا الفلسطينيين (فيديو)

 

غزة البرلمان المصري الموقف المصري القضية الفلسطينية الإسكندرية

الأكثر قراءة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

تطور صناعة البترول في مصر نحو زيت أخضر وإنتاج متجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات