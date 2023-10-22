بهتافات "سينا مش للبيع".. مشاركة كبيرة بالوقفة التضامنية لـ"المحامين" مع الشعب الفلسطينى

شهدت الوقفة التي تنظمها نقابة المحامين للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشاركة كبيرة وردد المحامون المشاركون في الوقفة التضامنية بالنقابة العامة للمحامين عدة هتافات معادية لإسرائيل وداعمة للقضية الفلسطينية، وشارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، أبرزهم محمد عبدالوهاب، وعبدالمجيد هارون، ومحمد نجيب، ومحمد راضي مسعود، وفاطمة الزهراء غنيم، كما شارك المحامي ربيع الملواني، القيادي السابق بقائمة الإصلاح النقابي.



وشملت الهتافات: تسقط تسقط إسرائيل بنعاديكي يا إسرائيل.. اليهودي أصله جبان تل أبيب مفيهاش إنسان، سينا سينا مش للبيع غزة غزة مش هتضيع، لالالا للتهجير قدس وغزة وحق بصير، قولوا لأخويا الفلسطينى أرضك أرضى ودينك دينى، بالروح بالدم نفديك يا أقصى.

كما هتف المحامون: غزة في القلب.. لا نزوح ولا تهجير، يا اللي بتلعب في الخريطة.. الشعوب مش عبيطة، يا صهيوني اوعى تفكر.. أرض سينا خط أحمر، إصحى لنفسك يا صهيون.. إحنا في مصر 100 مليون.

توافد العشرات من المحامين للمشاركة فى الوقفة

وبدأت، منذ قليل، الوقفة التي تنظمها نقابة المحامين للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتوافد العشرات من المحامين للمشاركة في الوقفة أمام النقابة العامة للمحامين برمسيس أو في باقي مقرات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

ويشارك في الوقفة جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، وتم إطلاق هتافات ضد الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقفات احتجاجية فى النقابات الفرعية

وتم تنظيم وقفات احتجاجية في النقابة العامة بجانب نقابات فرعية عديدة، منها الفيوم والأقصر وأسوان، وأكد المحامون المشاركون في الوقفات رفضهم تصفية القضية الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم، مؤكدين إدانتهم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزّل والنساء والأطفال.

مقاطعة منتجات الدول التى تدعم الكيان الصهيونى المحتل

كما ثمّن المحامون دور القيادة السياسية القوي في الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدين تأييدهم جميع القرارات التي تتخذ من النقابة العامة للمحامين في شأن ذلك. وتأتي هذه الوقفة التضامنية بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023، ودعا مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.