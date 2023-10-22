الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بهتافات "سينا مش للبيع".. مشاركة كبيرة بالوقفة التضامنية لـ"المحامين" مع الشعب الفلسطينى

وقفة للمحامين تنديدا
وقفة للمحامين تنديدا بالعدوان الاسرائيلي علي غزة

 شهدت الوقفة التي تنظمها نقابة المحامين للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشاركة كبيرة وردد المحامون المشاركون في الوقفة التضامنية بالنقابة العامة للمحامين عدة هتافات معادية لإسرائيل وداعمة للقضية الفلسطينية، وشارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، أبرزهم محمد عبدالوهاب، وعبدالمجيد هارون، ومحمد نجيب، ومحمد راضي مسعود، وفاطمة الزهراء غنيم، كما شارك المحامي ربيع الملواني، القيادي السابق بقائمة الإصلاح النقابي.

txt

نقابات المحامين على مستوى الجمهورية تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

txt

دبلوماسي بريطاني يكشف تفاصيل خطة إنهاء حرب غزة وبدء مفاوضات السلام


وشملت الهتافات: تسقط تسقط إسرائيل بنعاديكي يا إسرائيل.. اليهودي أصله جبان تل أبيب مفيهاش إنسان، سينا سينا مش للبيع غزة غزة مش هتضيع، لالالا للتهجير قدس وغزة وحق بصير، قولوا لأخويا الفلسطينى أرضك أرضى ودينك دينى، بالروح بالدم نفديك يا أقصى.

كما هتف المحامون: غزة في القلب.. لا نزوح ولا تهجير، يا اللي بتلعب في الخريطة.. الشعوب مش عبيطة، يا صهيوني اوعى تفكر.. أرض سينا خط أحمر، إصحى لنفسك يا صهيون.. إحنا في مصر 100 مليون.

توافد العشرات من المحامين للمشاركة فى الوقفة

وبدأت، منذ قليل، الوقفة التي تنظمها نقابة المحامين للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتوافد العشرات من المحامين للمشاركة في الوقفة أمام النقابة العامة للمحامين برمسيس أو في باقي مقرات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
ويشارك في الوقفة جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، وتم إطلاق هتافات ضد الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

 وقفات احتجاجية فى النقابات الفرعية

وتم تنظيم وقفات احتجاجية في النقابة العامة بجانب نقابات فرعية عديدة، منها الفيوم والأقصر وأسوان، وأكد المحامون المشاركون في الوقفات رفضهم تصفية القضية الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم، مؤكدين إدانتهم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزّل والنساء والأطفال.

 مقاطعة منتجات الدول التى تدعم الكيان الصهيونى المحتل

كما ثمّن المحامون دور القيادة السياسية القوي في الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدين تأييدهم جميع القرارات التي تتخذ من النقابة العامة للمحامين في شأن ذلك. وتأتي هذه الوقفة التضامنية بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023، ودعا مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. 

الشعب الفلسطيني بالنقابة العامة للمحامين لاسرائيل للقضية الفلسطينية أعضاء مجلس النقابة العامة

مواد متعلقة

وزير الصناعة: مصر خامس منتج للأسمدة فى العالم بـ12 مليون طن سنويًا

وكيل زراعة الشيوخ: صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر من أهم أساسيات الزراعة

أبوشقة يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة

عبدالسلام الجبلى: هناك متغيرات جدت على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة

الخولى رئيسًا لبرلمانية مستقبل وطن بالشيوخ.. وعبدالمحسن لحماة الوطن

"إفريقية النواب": السيسى وضع رؤية حاسمة تجاه القضية الفلسطينية

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

"عربية النواب": قمة القاهرة للسلام حققت أهدافها لصالح فلسطين

الأكثر قراءة

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

قعدة مزاج تنتهى بجريمة داخل شقة ببولاق الدكرور

رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات