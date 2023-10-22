نقابات المحامين على مستوى الجمهورية تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

بدأت منذ قليل، الوقفة التضامنية التي تنظمها نقابة المحامين، مع الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي انتهك كل القوانين والأعراف الدولية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مع توافد العشرات من المحامين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي يتم تنظيمها أمام النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس في محافظة القاهرة، بالتزامن مع وقفات مثيلة في باقي مقرات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية

ويشارك في الوقفة جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، وتم إطلاق هتافات ضد الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

شملت الهتافات: “بالروح بالدم نفديك يااقصى.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. غزة في القلب.. لا نزوح ولا تهجير، ويا اللي بتلعب في الخريطة.. الشعوب مش عبيطة.. يا صهيوني اوعى تفكر.. أرض سينا خط احمر.. اصحا لنفسك يا صهيون.. احنا في مصر ١٠٠ مليون”.

ونظمت وقفات احتجاجية عدة في النقابة العامة بجانب نقابات فرعية عديدة منها الفيوم والأقصر وأسوان.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وأكد المحامون المشاركين في الوقفات، رفضهم تصفية القضية الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم، مؤكدين ادانتهم للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل والنساء والأطفال.

الحفاظ على مقدرات الوطن

كما ثمن المحامون دور القيادة السياسية القوي في الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه ودعم القضية الفلسطينية ويؤيدون جميع القرارات التي تتخذ من النقابة العامة للمحامين في شأن ذلك، وتأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18-10-2023.

ودعا مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.

جانب من الوقفة الاحتجاجية بنقابة المحامين

جانب من الوقفة الاحتجاجية بنقابة المحامين

جانب من الوقفة الاحتجاجية بنقابة المحامين

جانب من الوقفة الاحتجاجية بنقابة المحامين

جانب من الوقفة الاحتجاجية بنقابة المحامين

جانب من الوقفة الاحتجاجية بنقابة المحامين