السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وقفة تضامنية لنقابة المحامين بالقليوبية دعمًا للقضية الفلسطينية

وقفة تضامنية للمحامين
وقفة تضامنية للمحامين بالقليوبية

نظمت نقابة المحامين بشمال القليوبية وقفة تضامنية لدعم الفضية الفلسطينية، وتأييد القيادة السياسية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر القومي.

وأكد المشاركون في الوقفة أن حدود مصر خط أحمر، وأن محامي القليوبية جميعًا على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوده الرامية لحماية الأمن القومي المصري.

وقال مجدي المهدي، نقيب محامي شمال القليوبية، إن القضية الفلسطينية في قلب ووجدان كل المصريين، وإن الشعب المصري يقف بجانب شقيقه الفلسطيني، رافضًا كل التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية الجبانة.

وأضاف نقيب محامي شمال القليوبية أن ما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد الأطفال والشعب الفلسطيني الأعزل يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف ولو مرة واحدة خلف القضية الفلسطينية العادلة. 

كما نظمت نقابة ورابطة المحامين بالخانكة وقفة تضامنية أمام محكمة الخانكة للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وآخرها استهداف المستشفى الأهلي المعمداني بعزة، والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين. 

وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الاسرائيلي واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل.

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